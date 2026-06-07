M jak miłość. Córka Izy i Marcina nie wygląda na 9 lat. Tak wyrośnie Maja w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Tak się zmieni Maja w "M jak miłość" po wakacjach! Zaskakująca przemiana córki Izy i Marcina

Maja Chodakowska urodziła się w 1329 odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany 14.11.2017 roku. W serialowej rzeczywistości był wtedy dokładnie 25 lipca 2017 roku, bo tego dnia zmarł także Lucjan Mostowiak (śp. Witold Pyrkosz). W tym roku córka Izy i Marcina skończy więc 9 lat. Jest młodsza od swojego brata Szymka o dwa lata! Ale różnica wieku między rodzeństwem zacznie się coraz bardziej zacierać.

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Zdjęcia z planu następnego sezonu "M jak miłość", które ostatnio udostępniła ekranowa Kama, czyli Michalina Sosna, macocha Mai i Szymka, to dowód na to, jak wyrośnie córka Izy i Marcina. Internauci od razu zwrócili uwagę na fakt, że to już nie będzie ta sama Maja. Choć nadal będzie ją grała Laura Jankowska, to 9-letnia dziewczynka będzie wyglądała zupełnie inaczej.

"To że z Szymka jest kawał chłopa to wiadomo, ale Majka jaka dorosła już. Pozdrowienia dla ekipy!🥰Ale dzieciaki wyrosły" - piszą fani "M jak miłość" w komentarzach na profilu Michaliny Sosny.

"Dziękujemy 😉💪Maja i Stachu są wspaniali ☺️" - odpisała serialowa Kama.

To trzecia Maja Chodakowska w "M jak miłość". Grały ją trzy aktorki

Laura Jankowska zaczęła grać Maję w "M jak miłość" latem 2019 roku. Po raz pierwszy nowa córka Izy i Marcina pojawiła się na planie podczas przerwy wakacyjnej. Wówczas na zdjęciach promujących kolejny sezon nie było już Ani Wierzchoń, która grała Maję od początku. Nie pojawiła się też Oliwia Kaczmarek, która występowała w tej roli przez zaledwie kilka odcinków. Widzowie poznali nową Maję dopiero w odcinkach "M jak miłość" wyemitowanych we wrześniu 2019 roku. To była trzecia zmiana Mai od dnia jej narodzin.

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