Na Wspólnej. Wojna Darka z Kaliną! Wręczy jej pozew rozwodowy i znajdzie sposób, jak ujawnić kłamstwa żony Tadka - ZDJĘCIA

Czy będzie rozwód Kaliny i Tadeusza w "Na Wspólnej"?

Czerwiec w "Na Wspólnej" upłynie pod znakiem bezwzględnej wojny, na którą wszyscy czekali! Ale zanim Kalina poniesie zasłużoną karę za to, co zrobiła Tadkowi, jak chciała zniszczyć Darka, wykorzystując do tego nawet jego żonę Kasię (Julia Chatys), Żbik będzie musiał się bardzo postarać, by wyjawić całą okrutną prawdę o prawniczce, która wyrządziła tyle zła jego rodzinie!

To właśnie Darek w 4224 odcinku "Na Wspólnej" wręczy Kalinie pozew rozwodowy w imieniu Tadeusza, bo on sam wciąż nie będzie w najlepszej formie, po tym, jak poznał prawdziwą twarz żony. Jak zareaguje Kalina na rozwód z Tadkiem? Nie najlepiej! Zapowie Darkowi, że nie tak łatwo się jej pozbędą z rodziny.

Z pomocą szwagrowi ruszy Kasia, która zwróci się do Darii (Patrycja Topajew), żeby podniosła byłego chłopaka na duchu. Ona i Tadek wiele razem przeszli, rozstali się, ale nikt tak jak Daria nie będzie wiedział, jak wesprzeć młodego Zakościelnego w tym trudnym czasie. W 4224 odcinku "Na Wspólnej" ojciec Darka i Tadka, Andrzej Zakościelny (Dariusz Niebudek), zrozumie, jak wielki błąd popełnił wobec Żbika, jak źle ocenił własnego syna, ślepo wierząc Kalinie. Teraz jednak wszystko się zmieni. Co prawda Darek przyjmie przeprosiny Andrzeja, ale nie zgodzi się na przejęcie jego kancelarii prawniczej. Nie będzie zamierzał już dłużej się ukrywać ani tłumaczyć ze swoich działań.

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Co Darek Żbik w "Na Wspólnej" zaplanuje wobec Kaliny? Jak ujawni wszystkie jej kłamstwa?

W kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" Darek i Zakościelny zaczną szukać sposobu, by raz na zawsze zdemaskować Kalinę, która przez wiele miesięcy manipulowała całą rodziną, przez którą Tadeusz tak cierpi! Co Żbik zaplanuje wobec żony brata? Jaką pułapkę na nią zastawi? Kalina będzie coraz bardziej osaczona. Odwrócą się od niej wszyscy, którym ufała, a szantażysta Łukasz Słowiński (Damian Pelc), który nagrał ich seks i wyciągnął od niej sporo pieniędzy, zacznie obawiać się konsekwencji swoich działań.

W bezwzględnej wojnie z Kaliną w odcinkach "Na Wspólnej" w czerwcu Darek będzie taki jak dawniej, cyniczny, bezlitosny i pokaże, że nie pozwoli już na dalsze intrygi i zrobi wszystko, by doprowadzić do wyjawienia wszystkich kłamstw żony Tadka.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.