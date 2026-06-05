Na Wspólnej, odcinki 4228-4231: Julka ukradnie narkotyki, a Czerski wyjdzie ze szpitala po operacji guza mózgu

Twórcy serialu ponownie przygotowali sporo niespodzianek dla wielbicieli produkcji. Nastoletnia Julka całkowicie ulega nałogowi i posuwa się do kradzieży. Zdecydowanie lepsze perspektywy otwierają się przed Mariuszem i Olą, choć to nie koniec ich trosk. Damian Cieślik wreszcie opuszcza policyjny areszt, jednak mały Kajtek musi zmierzyć się ze szkolnym linczem ze strony kolegów. Poniżej znajdują się opisy odcinków o numerach od 4228 do 4231.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

Damian Cieślik wychodzi z aresztu w 4228 odcinku "Na Wspólnej"

Dramatyczne przejścia rodziny Cieślików dobiegają końca, ponieważ Damian odzyskuje wolność. Radość z powrotu do domu psuje smutna sytuacja Kajetana, zmagającego się z docinkami rówieśników oskarżających jego tatę o pedofilię. Uwolniony polityk od razu odwiedza Sławka w ramach podziękowania, a na policyjnym korytarzu mija zakutego w kajdanki Krupskiego. Równolegle Brygida i Remek planują bardzo skromną ceremonię. Informacja ta mocno porusza Michała, co złości zazdrosną Lucy. Matka przyszłej panny młodej żąda od Kluskowej sowitej zapłaty za nakłonienie Bożydara do zbycia przedsiębiorstwa. W redakcji dochodzi do zawirowań, gdy kochanka Gwiazdy składa zaskakującą ofertę pracy Marcelinie, a Krzysztof stara się bronić przełożonego przed wyjątkowo podejrzliwą żoną. Dodatkowo Basia wspiera byłego męża w kontakcie z synem i zaprasza go wraz z nową partnerką na domowy obiad.

Mariusz Czerski opuszcza szpital. Streszczenie 4229 odcinka "Na Wspólnej"

Poważny kryzys wybucha w relacjach zawodowych i prywatnych, kiedy Gwiazda definitywnie kończy romans z Sandrą, a odrzucona kobieta zostaje natychmiastowo odsunięta od pracy. Tymczasem w mieszkaniu Smolnych zjawia się Andrzej w towarzystwie nowej żony Wioli, pełniącej funkcję rektora poznańskiej uczelni. Atmosfera gęstnieje, gdy były mąż Basi odbiera wyjątkowo niepokojące połączenie telefoniczne, z trudem maskując swój narastający stres. Bardzo pozytywne wieści napływają natomiast z placówki medycznej, skąd zostaje wypisany Mariusz Czerski. Oczekują na niego Ola i jej ojciec, który szczerze przeprasza zięcia za brak zaufania. Ulgi dostarcza też informacja od mecenasa Zakościelnego o wycofaniu milionowych roszczeń przez Nowińskiego. Włodek planuje hiszpańską wyprawę po Marię, a prowadzenie lokalu przejmują chętnie Honorata i Roman. Do stałych bywalców niespodziewanie dołącza powracający z USA Muszko oraz Zdzisław, chętny do obsługiwania klientów.

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Narkotykowy dramat Julki w 4230 odcinku "Na Wspólnej"

Młody muzyk Leon celowo okłamuje Igora, aby móc zabrać jego córkę na podmiejski występ. Zapewnienia o rzekomym bezpiecznym noclegu u ciotki okazują się fikcją, a para ląduje ostatecznie w kanciapie, gdzie wspólnie zażywa niedozwolone substancje. Pod ich wpływem Julka całkowicie traci kontrolę nad swoim ciałem. Zupełnie inna atmosfera panuje z kolei u Hofferów, którzy wspólnymi siłami organizują przyjęcie niespodziankę z okazji powrotu Damiana. W imprezie potajemnie uczestniczy wścibski Muszko, podsłuchując ważne informacje o planowanym wylocie Zięby. Życie uczuciowe rozwija się także u matki Brygidy, która przez aplikację randkową poznaje Tobiasza. Szybko jednak okazuje się, że obie strony znajomości znacząco mijały się z prawdą w kwestii swojego zawodu. Sama Brygida przeżywa natomiast mocno niekomfortowe chwile, zacinając się na kilka godzin w awaryjnej windzie wspólnie z nielubianą Lucy.

Wyniki badań Mariusza Czerskiego i ślubne kłopoty w "Na Wspólnej" odc. 4231

Sądowa decyzja przynosi ogromne szczęście w życiu Oli, ponieważ Mariusz formalnie zostaje uznany za pełnoprawnego ojca Alka. Świeżo upieczony tata nie potrafi jednak ukryć głębokiego niepokoju związanego z oczekiwaniem na wyniki badań wyciętego nowotworu. Brutalna prawda wychodzi na jaw w trakcie uroczystej kolacji u Zimińskich, gdy nagle rozlega się telefon od lekarza. Z kolei uzależniona Julka budzi się w fatalnym stanie fizycznym i stanowczo domaga się od Leona kolejnej dawki środków odurzających. Zdesperowana nastolatka ignoruje zatroskanego ojca i ostatecznie wykrada nielegalne substancje z bagażu swojego chłopaka. Jej ogromne pobudzenie po powrocie do domu bardzo martwi zdezorientowaną Ankę. Problemy nie omijają także przyszłych nowożeńców, gdyż sielankowe plany Brygidy i Remka pod wpływem stresu przybierają formę koszmaru o rodzicach obserwujących ich noc poślubną. Bożydar trafia w ręce policji w związku z próbą zorganizowania nieprzepisowej ceremonii ślubnej syna.

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