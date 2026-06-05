Odeszli z M jak miłość i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Nikt u Mostowiaków już o nich nie wspomina - ZDJĘCIA

Bohaterowie, którzy odeszli z "M jak miłość". Gdzie teraz są i co się z nimi dzieje?

Wymiana obsady "M jak miłość", usuwanie z serialu aktorów, których wątki nie wzbudzają już większych emocji to nic nadzwyczajnego. Nie ma sezonu "M jak miłość", w którym nie słyszymy o tym, że jakaś gwiazda odchodzi z serialu, że grana przez nią postać wyjeżdża i już nie wróci.

Ale zdarzają się też sytuacje, że aktorzy tracą rolę praktycznie z dnia na dzień, znikają w jednym odcinku w niewyjaśnionych okolicznościach i choć potem pojawiają się w rozmach, wspomnieniach innych bohaterów, to nie wiadomo co się z nimi dzieje. Taki los spotkał wielu lubianych postaci. Widać to wyraźnie na rodzinnych spotkaniach w domu Mostowiaków w Grabinie, który już nie tętni życiem jak dawniej.

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Rodzina Barbary bez tych dzieci i wnuków w następnym sezonie "M jak miłość"

Z czwórki dzieci Barbary w minionym sezonie "M jak miłość" stałe była przy niej tylko najstarsza córka Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Zaledwie jeden raz Marek (Kacper Kuszewski) i Marta (Dominika Ostałowska) dali o sobie znać. Z okazji Dnia Matki jedyny syn Mostowiakowej zadzwonił z Australii, a potem przysłał kurierem kwiaty i perłową bransoletkę. Barbara dostała też bukiet słoneczników od Marty, która wyjechała do Włoch razem z mężem, Jackiem Mileckim (Robert Gonera), by być bliżej swojego syna Łukasza (Jakub Józefowicz), który z ukochaną Patrycją (Alżbieta Lenska) ma już dwójkę dzieci.

Mimo że Jacek Milecki był wspólnikiem Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) w przychodni w Lipnicy, miał przyjeżdżać co jakiś czas do Polski, by doglądać interesu, to nie wiadomo, co się teraz z nim dzieje. Ponoć Marta skupiła się na pomocy w wychowaniu wnuków, ale Jacek też zszedł na dalszy plan.

Wygląda na to, że nie ma szans na powrót Łukasza i Patrycji oraz ich dzieci z Włoch w następnym sezonie "M jak miłość", bo Jakub Józefowicz, Alżbeta Lenska odeszli z obsady na dobre.

Nie wiadomo też, gdzie jest Ania Wojciechowska (Gabriela Świerczyńska), która ostatni raz w "M jak miłość" pojawiła się na ślubie Marty i Jacka w grudniu 2024 roku. Wybuchła wtedy afera o ciążę Ani i jej wygląd na ślubie matki. Mimo że Ania wyprowadziła się do studenckiego mieszkania w Warszawie, nie wyjechała z Polski do Włoch tak jak Marta i Łukasz, to nikt z rodziny Mostowiaków o niej nie pamięta.

Wciąż nieznany też jest los Małgosi w "M jak miłość". Najmłodsza córka Barbary niby żyje, ale od bardzo dawna nie kontaktuje się z matką, a nawet z Marysią. Kiedyś seniorka rodu Mostowiaków zleciła Marcinowi (Mikołaj Roznerski) poszukiwania Małgosi, lecz z nic z tego nie wyszło. Chodakowski nie wpadł na żaden jej ślad.

Co ciekawe właśnie w Dniu Matki, w odcinku "M jak miłość" w październiku zeszłego roku, Barbara dostała tajemniczy prezent i była pewna, że wysłała go właśnie Małgosia. Zaginiona córka od wielu lat nie daje żadnego znaku życia, ale niewykluczone, że kiedyś wróci do Grabiny. Z twarzą innej aktorki...

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