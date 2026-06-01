M jak miłość. Zmiany w obsadzie od września nie tylko u Mostowiaków! To on będzie następcą Artura Rogowskiego, ale na tym nie koniec - ZDJĘCIA

Zmiany w obsadzie "M jak miłość". Dołączy nie tylko jeden nowy bohater jesienią

Zmiany w obsadzie "M jak miłość" są nieuniknione, bo produkcja serialu doskonale wie, że nic tak nie podnosi wyników oglądalności jak wstrząsy, kolejne rozłamy w życiu lubianych postaci, do których doprowadzą zwykle nowi bohaterowie.

Takie zadanie mają przed sobą m.in. dyrektor kliniki Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk), pani prezes Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) czy dyrektor szkoły Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz) oraz przede wszystkim lekarka Dobrzańska (Dominika Sakowicz), który dołączyli do obsady "M jak miłość" dopiero w tym roku, zaledwie kilka miesięcy temu, a ich postacie już wzbudzą ogromne emocje wśród widzów i podnoszą im ciśnienie.

Sensacją nowego sezonu "M jak miłość" od września będzie pojawienie się mężczyzny, który wywróci życie Marysi do góry nogami. Sporo od niej młodszy przystojniak sprawi, że być może zapomni o zdradzie Artura z Joanną, o tym, że mąż nawiązał romans z młodziutką lekarką z przychodni, zakochał się w niej i zniszczy ich małżeństwo! Bo już zwiastun odcinków "M jak miłość" odsłania sceny, w których Rogowski odejdzie od Marysi i opuści też swoje córki!

Marcin Kwaśny do obsady "M jak miłość" dołączy jesienią, ale już teraz pochwalił pierwszymi zdjęciami z planu z Małgorzatą Pieńkowską. Na tych ujęciach widać, że Marysia w towarzystwie nowego przyjaciela znów zacznie się uśmiechać, po cierpieniu, jakiego przysporzy jej Artur.

Nowy żołnierz w obsadzie "M jak miłość" po wakacjach

Póki co produkcja "M jak miłość" nie odsłania wszystkich sekretów zmian w obsadzie w następnym sezonie, ale na pewno Marcin Kwaśny nie jest jedynym aktorem, który dołączy do serialowej rodziny Mostowiaków. W zwiastunie nowych odcinków widać też czarnoskórego aktora w mundurze żołnierza, więc na pewno będzie miał on jakiś związek z Mateuszem Mostowiakiem (Rafał Kowalski).

Kto zastąpi Jagodę i Tadeusza w obsadzie "M jak miłość"?

Przy okazji zmian w życiu mieszkańców Grabiny w związku z dłuższym wyjazdem Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), którzy w finale sezonu "M jak miłość" zdecydowali się na przeprowadzkę nad morze ze względu na chorobę córeczki Dorotki (Klara Madeńska), możemy być pewni, że ich miejsce też zajmą inni bohaterowie. Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) nie zostaną przecież na zawsze bez przyjaciół w Grabinie.

Nowi bohaterowie w "M jak miłość" jeszcze namieszają w następnym sezonie

Poza tym w "M jak miłość" jesienią rozwiną się wątki Sowińskiego, Elżbiety Domańskiej i Mikołaja Lipińskiego, a także powiązanych z nimi postaci, m.in. niepełnosprawnej siostry Ewy (Karolina Dryzner), przyjaciółki pani prezes - Klary (Aleksandra Kisio) oraz byłej dziewczyny dyrektora szkoły - Darii (Ada Chełmińska), która doprowadziła do strzelaniny w finale sezonu. Co oznacza, że nowi bohaterowie namieszają jeszcze bardziej.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

