M jak miłość. Prawda o dziecku Kasi i Jakuba wyjdzie na jaw w nowym sezonie! Nikt się nie spodziewa, kto ją wyda i jak się skończy ta historia

Od kogo Jakub i Mariusz w "M jak miłość" po wakacjach dowiedzą się, że Karski jest ojcem córki Kasi?

Produkcja "M jak miłość" pilnie strzeże sekretu dotyczącego okoliczności odkrycia wszystkich kłamstw Kasi - o biologicznym ojcu jej córki Zosi, podmianie wyników testu na ojcostwo, szantażu wspólniczki, Anki Sokołowskiej (Katarzyna Russ), a także zdrady z Aleksandrem Sowińskim, który zmusił lekarkę, żeby została jego kochanką w zamian za milczenie. To Sokołowska ujawniła Sowińskiemu tajemnicę Kasi, jak załatwiła Jakuba i Mariusza w sprawie dziecka i teraz to on ma na nią haka.

Czy Sowiński wyda Kasię w nowym sezonie "M jak miłość"?

Jak długo w nowym sezonie "M jak miłość" będzie się ciągnął wątek zakłamanej Kasi, która pod wpływem gróźb Sowińskiego będzie zdolna nawet do tego, żeby zniszczyć życie Anecie (Ilona Janyst) i Olkowi (Maurycy Popiel)? Zwiastun odcinków po wakacjach wskazuje na to, że Sowińskiemu wcale nie będzie śpieszno do wyjawienia prawdy, na temat tego, kto jest ojcem Zosi. Dzięki tej tajemnicy nie tylko będzie nadal zmuszał Kasię, żeby z nim sypiała, ale także zażąda od niej pomocy w realizacji planu plany na Chodakowskim! Wydaje się więc, że to nie Sowiński wyda Kasię jej obecnemu i byłemu mężowi.

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Aneta będzie miała dosyć ukrywania tajemnicy Kasi w "M jak miłość"

Kolejną osobą, która w odcinkach "M jak miłość" jesienią może mieć dosyć krycia Kasi przed Mariuszem i Jakubem jest Aneta. Najbliższa przyjaciółka już nie raz przekonywała Kasię, że musi przerwać swoje kłamstwa, że Sanocki i Karski muszą wreszcie poznać prawdę, że to Kuba jest ojcem Zosi. Poza tym Aneta będzie miała dosyć patrzenia jak Kasia na własne życzenie niszczy sobie życie. Cierpliwość Anety do Kasi na pewno się wyczerpie, kiedy zorientuje się, że kręci się koło niej Sowiński.

Ona pogrąży Kasię przed Jakubem i Mariuszem w następnym sezonie "M jak miłość"?

Ale największym zagrożeniem dla Kasi w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej jest Anka Sokołowska! Niezrównoważona psychicznie alkoholiczka, która nie ma już do stracenia. Pomogła Kasi podmienić wyniki testów DNA na ojcostwo, bo pracowała w laboratorium, a potem wyciągnęła od niej duże pieniądze za milczenie.

Ostatecznie przed finałem sezonu "M jak miłość" pijana Sokołowska wygadała się przed Sowińskim, który wykorzystał tajemnicę Kasi do własnej rozgrywki. Ale Sokołowska nadal będzie się czaić w pobliżu Kasi, nie da jej spokoju. Są spore szanse, że Jakub i Mariusz poznają prawdę o córce Kasi właśnie od Anki...

Tak Kasia w "M jak miłość" po wakacjach opóźni wyjawienie prawdy o ojcu Zosi

Wszystko wyjaśni się w odcinkach "M jak miłość" późną jesienią! Ze scen obecnie kręconych na planie serialu wynika, że Kasia zabrnie coraz dalej w swoich kłamstwach. Mimo że Mariusz nie spocznie, póki nie dowie się, co dręczy jego żonę, ona nie cofnie się przed niczym, żeby opóźnić wyjawienie prawdy! W najgorszej sytuacji będzie Jakub, który zacznie sobie układać życie z Martyną (Magdalena Turczeniewicz).

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.