M jak miłość. Kasia upadła na dno i zostanie sama z córką w następnym sezonie? Mariusz odejdzie, a Jakub do niej nie wróci?

Kasia kochanką Sowińskiego w "M jak miłość". Zmusił ją do tego szantażem!

Finał 1935 odcinka "M jak miłość" nie pozostawił żadnych wątpliwości, jak skończyła się randka Kasi i Sowińskiego w domu dyrektora! Od razu było jasne w jakim celu Kasia poszła do szefa klinki, który zaczął ją szantażować, bo odkrył prawdę, kto jest biologicznym ojcem jej córki Zosi.

Tym samym Kasia sięgnęła dna. Skoro wolała zostać kochanką Sowińskiego, spędzić z nim noc, zamiast powiedzieć Mariuszowi i Jakubowi, że to Karski jest ojcem jej córki, to będzie zdolna do każdego desperackiego kroku, żeby nie przerwać tej spirali kłamstw.

Co będzie z Kasią w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Produkcja "M jak miłość" na oficjalnych profilach serialu na Facebooku i Instagramie postawiła pytanie, które wskazuje na to, że wątek Kasi w następnym sezonie może się potoczyć w kierunku, którego nikt się nie spodziewa.

"Co jeszcze musi się wydarzyć, żeby Kasia się otrząsnęła?" To wyjaśni się dopiero w "M jak miłość" jesienią, bo finał sezonu już w 1936 odcinku, którego emisja w poniedziałek, 25.05.2026 i zabraknie w nim Kasi, Mariusza, Jakuba i Sowińskiego.

Z relacji z planu "M jak miłość" wynika z całą pewnością, że w w kolejnych odcinkach od września Kasia nie uwolni się od Sowińskiego, że dyrektor kliniki będzie ją dalej szantażował, zmuszał do uległości, a może nawet do tego, żeby zrobiła coś przeciwko Chodakowskim. Bo chce przecież zniszczyć Olka (Maurycy Popiel).

Jednocześnie wiadomo na pewno, że w następnym sezonie "M jak miłość" w życiu Kasi nie zabraknie Mariusza i Jakuba. Tylko warto zauważyć, że ich wspólne zdjęcia z planu serialu wcale nie dowodzą tego, że Mariusz nie odejdzie od Kasi, a Jakub do niej wróci. Na rozstrzygnięcie tego wątku trzeba będzie poczekać aż do odcinków po przerwie wakacyjnej.

Widzowie "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie serialu dość mocno krytykują scenarzystów za to, co zrobili z Kasią, jak pokierowali losami bohaterki granej przez Pauliną Lasotę. W głowie im się nie mieści, że Kasia uległa Sowińskiemu, spędziła z nim noc ze strachu, że powie Mariuszowi prawdę o córce Jakuba. Wolała dać się wykorzystać dyrektorowi klinki, niż przyznać się do kłamstwa. Fani już prześcigają się w domysłach, że Kasia zostanie kochanką Sowińskiego także w następnym sezonie.

Takie reakcje wywołuje Kasia w "M jak miłość", po tym co zrobiła z Sowińskim

M jak miłość. Tak Sowiński dowie się, że ojcem córki Kasi jest Jakub. Podle ją wykorzysta

- Jak można było spieprzyć tak wątek Kasi i Kuby najpierw Kasia zdradza Kubę z Mariuszem, potem kłamie że to nie jego dziecko, następnie bierze ślub z Mariuszem po czym zdradza go z Słowińskim no porąbana sytuacja na maxa a na koniec Kasia i Kuba do siebie wrócą 🤦 - Ale jeszcze się musi przewinąć wątek, że zajdzie w ciążę ze Sowińskim, a jak Kuba się dowie ze Zosia to jego dziecko to wtedy będzie chciał wrócić do Kasi ale się okaże jednocześnie ze będzie miał dziecko z Martyna 🙂🙂🙂 - Pani doktor Katarzyna się zeszmaciła już niżej spaść nie można - Zabrnęła za daleko i nie potrafi z tego wyjść, pogłębia się coraz bardziej..aż dotknie dna albo właśnie dotyka - Okropny typ. Wywalić go.🤢😱🤬 Kasia się wplątała w kłamstwo i niestety konsekwencje ponieść musi. Szkoda, że aż tak ja scenarzyści na dno wrzucili. - Myślę ze z takim kłamstwem nie da się żyć .... Zostanie sama z dzieckiem .... Mariusz odejdzie a Kuba nie wróci ..... Szkoda mi Kuby i małej Zosi ❤ - Szmacisz się Kasia. Po co Ci to było. - Teraz doktorek będzie szantażował Kaśkę żeby zrobiła coś przeciwko Chodakowskim.... Ten serial po 26 latach spadł na psy - Ale pusta ta Kaśka 😡 - Wydaje mi się że będzie chciał aby mu pomogła zniszczyć Olka jeśli tak to by nie ładnie zrobiła ale okaże się - Kaśka coraz bardziej się pogrąża - Jeśli ten wątek będzie się ciągnął dalej po wakacjach z tym kłamstwem Kasi to ja przestanę oglądać M jak miłość. Ona jest winna wyjaśnienia Jakubowi i Mariuszowi prawdę o Zosi - Po co tam Kasia polazłaś oj sama sobie pętle coraz bardziej zaciskasz. - Bardziej pustym człowiekiem od tej postaci chyba być nie można 🫣 - To i Pan Finansowy będzie miał za darmo kobitkę na boku bo ona jest tak beznadziejna że ręce opadają 😂🤣 - Ten wątek Kasi jak dla mnie zbyt długo się ciągnie cały sezon i jeszcze nie skończy się przed końcem tylko w kolejnym - Może prześpi się z nim, będzie miała drugie dziecko i będzie histeryczką w dalszym ciągu XD 😜 - Kaśka sama sobie zgotowała taki los.A teraz woli zostać kochanką wrednego faceta zamiast powiedzieć prawdę,którą tak na marginesie boi się wyjawić ze strachu przed utratą Mariuszka? 🫣Brawo Kaśka👏👏👏