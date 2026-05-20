Pierwsza miłość, odcinek 4224: Bartek ukrywa przed Emilką swoją ukochaną. Ilona czuje się upokorzona - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-20 10:18

Bartek podczas przypadkowego spotkania z Emilką przedstawia swoją partnerkę Ilonę jedynie jako koleżankę, co wywołuje falę pytań o jego prawdziwe intencje. W tym samym czasie w klinice We-Med dochodzi do ostrego starcia z wpływowym ojcem Floriana, który interweniuje w sprawie wyrzucenia syna. Oglądajcie 4224. odcinek "Pierwszej miłości" już we wtorek 26 maja i śledźcie nasze streszczenia.

W poprzednim odcinku (4223) Florian zastosował szantaż wobec Marka po wyrzuceniu z praktyk, a wieść o kolejnym zatrzymaniu Waldka osłabiła zapał mieszkańców do poszukiwań. Melka, Laura i Piotrek zajęli się sprawą zaginionego bezdomnego, którym podejrzanie mocno zainteresowała się Łucja Reterska.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4224

Relacja Bartka i Ilony rozwija się w najlepsze, jednak sielankę przerywa niespodziewane spotkanie z Emilką. Bartek pod wpływem impulsu przedstawia Ilonę jako zwykłą koleżankę z pracy, co stawia pod znakiem zapytania jego uczucia i sugeruje, że mężczyzna wciąż myśli o powrocie do byłej żony, a cała sytuacja mocno daje Emilce do myślenia.

Janek odwiedza Lilkę z okazji pierwszych urodzin małej Poli, na które dociera ogromna, anonimowa paczka pełna ubranek i zabawek. Lilka natychmiast podejrzewa o ten gest Kingę, będąc wściekłą, że kobieta, przez którą ma na głowie kuratora, próbuje wkupić się w jej łaski. Okazuje się jednak, że Kinga nie ma pojęcia o prezencie, co rodzi pytanie, kto naprawdę wysłał paczkę.

Do We-Medu przybywa Marcin Kochański, wpływowy zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej i ojciec Floriana, by zmusić dyrekcję do cofnięcia decyzji o wyrzuceniu syna. Przerażona Grażyna próbuje załagodzić sytuację w obawie przed zniszczeniem kliniki, lecz Kacper twardo broni zasad etyki lekarskiej, podczas gdy Florian proponuje Julicie wejście w intrygujący układ.

Pierwsza miłość odcinek 4224
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4224. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
