W poprzednim odcinku (4223) Florian zastosował szantaż wobec Marka po wyrzuceniu z praktyk, a wieść o kolejnym zatrzymaniu Waldka osłabiła zapał mieszkańców do poszukiwań. Melka, Laura i Piotrek zajęli się sprawą zaginionego bezdomnego, którym podejrzanie mocno zainteresowała się Łucja Reterska.

„Pierwsza miłość" – Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4224

Relacja Bartka i Ilony rozwija się w najlepsze, jednak sielankę przerywa niespodziewane spotkanie z Emilką. Bartek pod wpływem impulsu przedstawia Ilonę jako zwykłą koleżankę z pracy, co stawia pod znakiem zapytania jego uczucia i sugeruje, że mężczyzna wciąż myśli o powrocie do byłej żony, a cała sytuacja mocno daje Emilce do myślenia.

Janek odwiedza Lilkę z okazji pierwszych urodzin małej Poli, na które dociera ogromna, anonimowa paczka pełna ubranek i zabawek. Lilka natychmiast podejrzewa o ten gest Kingę, będąc wściekłą, że kobieta, przez którą ma na głowie kuratora, próbuje wkupić się w jej łaski. Okazuje się jednak, że Kinga nie ma pojęcia o prezencie, co rodzi pytanie, kto naprawdę wysłał paczkę.

Do We-Medu przybywa Marcin Kochański, wpływowy zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej i ojciec Floriana, by zmusić dyrekcję do cofnięcia decyzji o wyrzuceniu syna. Przerażona Grażyna próbuje załagodzić sytuację w obawie przed zniszczeniem kliniki, lecz Kacper twardo broni zasad etyki lekarskiej, podczas gdy Florian proponuje Julicie wejście w intrygujący układ.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4224. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)