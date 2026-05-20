W poprzednim odcinku (4223) Florian zastosował szantaż wobec Marka po wyrzuceniu z praktyk, a wieść o kolejnym zatrzymaniu Waldka osłabiła zapał mieszkańców do poszukiwań. Melka, Laura i Piotrek zajęli się sprawą zaginionego bezdomnego, którym podejrzanie mocno zainteresowała się Łucja Reterska.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4224
Relacja Bartka i Ilony rozwija się w najlepsze, jednak sielankę przerywa niespodziewane spotkanie z Emilką. Bartek pod wpływem impulsu przedstawia Ilonę jako zwykłą koleżankę z pracy, co stawia pod znakiem zapytania jego uczucia i sugeruje, że mężczyzna wciąż myśli o powrocie do byłej żony, a cała sytuacja mocno daje Emilce do myślenia.
Janek odwiedza Lilkę z okazji pierwszych urodzin małej Poli, na które dociera ogromna, anonimowa paczka pełna ubranek i zabawek. Lilka natychmiast podejrzewa o ten gest Kingę, będąc wściekłą, że kobieta, przez którą ma na głowie kuratora, próbuje wkupić się w jej łaski. Okazuje się jednak, że Kinga nie ma pojęcia o prezencie, co rodzi pytanie, kto naprawdę wysłał paczkę.
Do We-Medu przybywa Marcin Kochański, wpływowy zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej i ojciec Floriana, by zmusić dyrekcję do cofnięcia decyzji o wyrzuceniu syna. Przerażona Grażyna próbuje załagodzić sytuację w obawie przed zniszczeniem kliniki, lecz Kacper twardo broni zasad etyki lekarskiej, podczas gdy Florian proponuje Julicie wejście w intrygujący układ.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4224. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)