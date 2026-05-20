W poprzednich odcinkach: Florian i Julita kompletnie skompromitowali się podczas dyżuru. Ich rywalizacja osiągnęła absurdalny poziom – zamiast współpracować przy pacjentce, młodzi lekarze skupili się na wzajemnym udowadnianiu swojej wyższości. Przerażona kobieta straciła do nich zaufanie, a Marek nie miał wątpliwości, że oboje powinni natychmiast zakończyć praktyki w We-Medzie. Szczególnie Florian nie potrafił pogodzić się z tą decyzją.

Florek nie potrafi pogodzić się z decyzją o wyrzuceniu z kliniki

Florek od dawna uchodzi za jednego z najbardziej bezczelnych i konfliktowych studentów medycyny. Ambitny, arogancki i przekonany o własnej wyjątkowości wielokrotnie pokazywał, że dla osiągnięcia celu jest gotów posunąć się bardzo daleko. Toksyczna rywalizacja z Filipem, liczne intrygi i lekceważące podejście do innych sprawiły, że narobił sobie wielu wrogów zarówno wśród studentów, jak i lekarzy. Tym razem jednak sytuacja stanie się znacznie poważniejsza, bo Florian postanowi wykorzystać największy atut – swojego ojca.

Marcin Kochański żąda przywrócenia syna na praktyki

W odcinku 4224 do We-Medu przyjedzie Marcin Kochański, wpływowy zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej. Nowa postać od początku pokaże, że nie zamierza nikogo prosić o przysługę. Kochański błyskawicznie przejdzie do nacisków i otwartego szantażu, żądając cofnięcia decyzji o wyrzuceniu Floriana z praktyk. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji i nie będzie miał oporów przed wykorzystaniem wpływów przeciw klinice.

Strach w We-Medzie

Pojawienie się Kochańskiego wywoła prawdziwy strach wśród pracowników We-Medu. Grażyna zacznie obawiać się, że jeden nieprzemyślany ruch może doprowadzić do zniszczenia reputacji kliniki, a nawet jej zamknięcia. Kobieta spróbuje załagodzić konflikt i uniknąć wojny z wpływowym urzędnikiem, ale sytuacja szybko stanie się jeszcze bardziej napięta.

Kacper sprzeciwia się Kochańskiemu

Na drodze Marcina Kochańskiego stanie jednak Kacper. Lekarz nie zamierza podporządkować się naciskom i jasno da do zrozumienia, że etyka lekarska jest dla niego ważniejsza niż układy i znajomości. Kacper otwarcie sprzeciwi się powrotowi Florka na oddział, argumentując, że student swoim zachowaniem przekroczył wszelkie granice. Starcie obu mężczyzn zapowiada się niezwykle brutalnie, bo żaden z nich nie będzie chciał ustąpić.

Florek proponuje Julicie układ

Sam Florian również zacznie prowadzić własną grę. Czując wsparcie potężnego ojca, jeszcze bardziej uwierzy w swoją bezkarność. Jednocześnie złoży Julicie tajemniczą propozycję układu, który może przynieść jej zawodowe korzyści. Dziewczyna szybko zorientuje się jednak, że Florek próbuje manipulować sytuacją i wykorzystać wszystkich do realizacji własnych planów. Pytanie tylko, czy wpływowy klan Kochańskich rzeczywiście przejmie kontrolę nad We-Medem, czy Kacper zdoła powstrzymać ich przed całkowitym zniszczeniem zasad, które powinny obowiązywać każdego lekarza.

"Barwy szczęścia" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4224. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)