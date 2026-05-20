Pierwsza miłość, odcinek 4224: Marcin Kochański walczy o powrót syna do kliniki. Kacper staje przeciw wpływowej rodzinie - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-20 10:46

Czy rodzinne wpływy wystarczą, by uratować karierę Floriana Kochańskiego? W nowych odcinkach „Pierwszej miłości” w klinice We-Med rozpęta się prawdziwa wojna. Marcin Kochański wkroczy do akcji, by za wszelką cenę przywrócić syna na praktyki, a przeciwko wpływowemu urzędnikowi stanie Kacper, który nie zamierza łamać zasad etyki lekarskiej. Konflikt szybko wymknie się spod kontroli. Odcinek 4224. „Pierwszej miłości” już we wtorek 26 maja. Oglądajcie i czytajcie nasze streszczenia.

W poprzednich odcinkach: Florian i Julita kompletnie skompromitowali się podczas dyżuru. Ich rywalizacja osiągnęła absurdalny poziom – zamiast współpracować przy pacjentce, młodzi lekarze skupili się na wzajemnym udowadnianiu swojej wyższości. Przerażona kobieta straciła do nich zaufanie, a Marek nie miał wątpliwości, że oboje powinni natychmiast zakończyć praktyki w We-Medzie. Szczególnie Florian nie potrafił pogodzić się z tą decyzją.

Florek nie potrafi pogodzić się z decyzją o wyrzuceniu z kliniki

Florek od dawna uchodzi za jednego z najbardziej bezczelnych i konfliktowych studentów medycyny. Ambitny, arogancki i przekonany o własnej wyjątkowości wielokrotnie pokazywał, że dla osiągnięcia celu jest gotów posunąć się bardzo daleko. Toksyczna rywalizacja z Filipem, liczne intrygi i lekceważące podejście do innych sprawiły, że narobił sobie wielu wrogów zarówno wśród studentów, jak i lekarzy. Tym razem jednak sytuacja stanie się znacznie poważniejsza, bo Florian postanowi wykorzystać największy atut – swojego ojca.

Marcin Kochański żąda przywrócenia syna na praktyki

W odcinku 4224 do We-Medu przyjedzie Marcin Kochański, wpływowy zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej. Nowa postać od początku pokaże, że nie zamierza nikogo prosić o przysługę. Kochański błyskawicznie przejdzie do nacisków i otwartego szantażu, żądając cofnięcia decyzji o wyrzuceniu Floriana z praktyk. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji i nie będzie miał oporów przed wykorzystaniem wpływów przeciw klinice.

Strach w We-Medzie

Pojawienie się Kochańskiego wywoła prawdziwy strach wśród pracowników We-Medu. Grażyna zacznie obawiać się, że jeden nieprzemyślany ruch może doprowadzić do zniszczenia reputacji kliniki, a nawet jej zamknięcia. Kobieta spróbuje załagodzić konflikt i uniknąć wojny z wpływowym urzędnikiem, ale sytuacja szybko stanie się jeszcze bardziej napięta.

Kacper sprzeciwia się Kochańskiemu

Na drodze Marcina Kochańskiego stanie jednak Kacper. Lekarz nie zamierza podporządkować się naciskom i jasno da do zrozumienia, że etyka lekarska jest dla niego ważniejsza niż układy i znajomości. Kacper otwarcie sprzeciwi się powrotowi Florka na oddział, argumentując, że student swoim zachowaniem przekroczył wszelkie granice. Starcie obu mężczyzn zapowiada się niezwykle brutalnie, bo żaden z nich nie będzie chciał ustąpić.

Florek proponuje Julicie układ

Sam Florian również zacznie prowadzić własną grę. Czując wsparcie potężnego ojca, jeszcze bardziej uwierzy w swoją bezkarność. Jednocześnie złoży Julicie tajemniczą propozycję układu, który może przynieść jej zawodowe korzyści. Dziewczyna szybko zorientuje się jednak, że Florek próbuje manipulować sytuacją i wykorzystać wszystkich do realizacji własnych planów. Pytanie tylko, czy wpływowy klan Kochańskich rzeczywiście przejmie kontrolę nad We-Medem, czy Kacper zdoła powstrzymać ich przed całkowitym zniszczeniem zasad, które powinny obowiązywać każdego lekarza.

Pierwsza miłość, odcinek 4224
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Kolejny, 4224. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
