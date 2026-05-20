W poprzednich odcinkach: Florian i Julita kompletnie skompromitowali się podczas dyżuru. Ich rywalizacja osiągnęła absurdalny poziom – zamiast współpracować przy pacjentce, młodzi lekarze skupili się na wzajemnym udowadnianiu swojej wyższości. Przerażona kobieta straciła do nich zaufanie, a Marek nie miał wątpliwości, że oboje powinni natychmiast zakończyć praktyki w We-Medzie. Szczególnie Florian nie potrafił pogodzić się z tą decyzją.
Florek nie potrafi pogodzić się z decyzją o wyrzuceniu z kliniki
Florek od dawna uchodzi za jednego z najbardziej bezczelnych i konfliktowych studentów medycyny. Ambitny, arogancki i przekonany o własnej wyjątkowości wielokrotnie pokazywał, że dla osiągnięcia celu jest gotów posunąć się bardzo daleko. Toksyczna rywalizacja z Filipem, liczne intrygi i lekceważące podejście do innych sprawiły, że narobił sobie wielu wrogów zarówno wśród studentów, jak i lekarzy. Tym razem jednak sytuacja stanie się znacznie poważniejsza, bo Florian postanowi wykorzystać największy atut – swojego ojca.
Marcin Kochański żąda przywrócenia syna na praktyki
W odcinku 4224 do We-Medu przyjedzie Marcin Kochański, wpływowy zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej. Nowa postać od początku pokaże, że nie zamierza nikogo prosić o przysługę. Kochański błyskawicznie przejdzie do nacisków i otwartego szantażu, żądając cofnięcia decyzji o wyrzuceniu Floriana z praktyk. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji i nie będzie miał oporów przed wykorzystaniem wpływów przeciw klinice.
Strach w We-Medzie
Pojawienie się Kochańskiego wywoła prawdziwy strach wśród pracowników We-Medu. Grażyna zacznie obawiać się, że jeden nieprzemyślany ruch może doprowadzić do zniszczenia reputacji kliniki, a nawet jej zamknięcia. Kobieta spróbuje załagodzić konflikt i uniknąć wojny z wpływowym urzędnikiem, ale sytuacja szybko stanie się jeszcze bardziej napięta.
Kacper sprzeciwia się Kochańskiemu
Na drodze Marcina Kochańskiego stanie jednak Kacper. Lekarz nie zamierza podporządkować się naciskom i jasno da do zrozumienia, że etyka lekarska jest dla niego ważniejsza niż układy i znajomości. Kacper otwarcie sprzeciwi się powrotowi Florka na oddział, argumentując, że student swoim zachowaniem przekroczył wszelkie granice. Starcie obu mężczyzn zapowiada się niezwykle brutalnie, bo żaden z nich nie będzie chciał ustąpić.
Florek proponuje Julicie układ
Sam Florian również zacznie prowadzić własną grę. Czując wsparcie potężnego ojca, jeszcze bardziej uwierzy w swoją bezkarność. Jednocześnie złoży Julicie tajemniczą propozycję układu, który może przynieść jej zawodowe korzyści. Dziewczyna szybko zorientuje się jednak, że Florek próbuje manipulować sytuacją i wykorzystać wszystkich do realizacji własnych planów. Pytanie tylko, czy wpływowy klan Kochańskich rzeczywiście przejmie kontrolę nad We-Medem, czy Kacper zdoła powstrzymać ich przed całkowitym zniszczeniem zasad, które powinny obowiązywać każdego lekarza.
"Barwy szczęścia" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4224. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)