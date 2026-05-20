Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4225

Serial "Pierwsza miłość" przyzwyczaił już wszystkich, że w życiu bohaterów rzadko bywa spokojnie, a ostatnie wydarzenia tylko potwierdziły, jak skomplikowane potrafią być ich codzienne relacje. Bartek wprawdzie cieszył się szczęściem u boku Ilony, lecz podczas niespodziewanego spotkania z Emilką spanikował i przedstawił ukochaną jedynie jako koleżankę z pracy. W tym samym czasie Janek odwiedził Lilkę i świętującą pierwsze urodziny Polę, u których pojawiła się anonimowa przesyłka pełna prezentów, choć szybko wyszło na jaw, że to wcale nie Kinga ją nadała. Prawdziwa burza przeszła jednak przez korytarze We-Medu, gdzie Marcin Kochański próbował interweniować w sprawie usunięcia swojego syna z praktyk lekarskich. Podczas gdy Grażyna starała się tonować nastroje, Kacper bezkompromisowo bronił etyki zawodowej, a sam Florian postanowił wyjść do Julity z propozycją pewnego układu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4225 - streszczenie

Julka bardzo chce porozmawiać ze swoim ojcem i lepiej go poznać, co stawia Marysię w trudnym położeniu. Kacper stanowczo odradza jej organizowanie takiego spotkania, tłumacząc to opinią terapeutki oraz rzekomymi napadami agresji u mężczyzny. W tym samym czasie Radek zmaga się z wyrzutami sumienia i proponuje Julicie wspólne mieszkanie, aby naprawić błędy z przeszłości. Dziewczyna jednak coraz mocniej angażuje się w znajomość z Florkiem, która zaczyna przynosić jej wymierne korzyści. Emilka już podczas pierwszego dnia pracy w przychodni trafia w sam środek awantury zakończonej rękoczynami. Kulas, nie mówiąc nic Anieli, podejmuje kolejną próbę zdania matury, podczas gdy w Wadlewie sprawa Kazanowej wydaje się przycichać do momentu odebrania telefonu od tajemniczego mężczyzny.

"Pierwsza miłość" odc. 4225 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Pierwsza miłość" odc. 4225 zostanie wyemitowany 27 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad, a przygody bohaterów z Wrocławia i Wadlewa wciąż potrafią zaskoczyć. Twórcy sprawnie łączą ze sobą wątki obyczajowe z kryminalnymi zagadkami czy zabawnymi sytuacjami z życia wsi. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy, jak dorastają kolejne pokolenia postaci i jak radzą sobie z codziennymi wyzwaniami. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe opowieści o przyjaźni i życiowych trudnościach. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)