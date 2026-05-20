Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4225

Serial "Pierwsza miłość" przyzwyczaił już wszystkich, że w życiu bohaterów rzadko bywa spokojnie, a ostatnie wydarzenia tylko potwierdziły, jak skomplikowane potrafią być ich codzienne relacje. Bartek wprawdzie cieszył się szczęściem u boku Ilony, lecz podczas niespodziewanego spotkania z Emilką spanikował i przedstawił ukochaną jedynie jako koleżankę z pracy. W tym samym czasie Janek odwiedził Lilkę i świętującą pierwsze urodziny Polę, u których pojawiła się anonimowa przesyłka pełna prezentów, choć szybko wyszło na jaw, że to wcale nie Kinga ją nadała. Prawdziwa burza przeszła jednak przez korytarze We-Medu, gdzie Marcin Kochański próbował interweniować w sprawie usunięcia swojego syna z praktyk lekarskich. Podczas gdy Grażyna starała się tonować nastroje, Kacper bezkompromisowo bronił etyki zawodowej, a sam Florian postanowił wyjść do Julity z propozycją pewnego układu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4225 - streszczenie
Julka bardzo chce porozmawiać ze swoim ojcem i lepiej go poznać, co stawia Marysię w trudnym położeniu. Kacper stanowczo odradza jej organizowanie takiego spotkania, tłumacząc to opinią terapeutki oraz rzekomymi napadami agresji u mężczyzny. W tym samym czasie Radek zmaga się z wyrzutami sumienia i proponuje Julicie wspólne mieszkanie, aby naprawić błędy z przeszłości. Dziewczyna jednak coraz mocniej angażuje się w znajomość z Florkiem, która zaczyna przynosić jej wymierne korzyści. Emilka już podczas pierwszego dnia pracy w przychodni trafia w sam środek awantury zakończonej rękoczynami. Kulas, nie mówiąc nic Anieli, podejmuje kolejną próbę zdania matury, podczas gdy w Wadlewie sprawa Kazanowej wydaje się przycichać do momentu odebrania telefonu od tajemniczego mężczyzny.
"Pierwsza miłość" odc. 4225 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdego dnia czekają na nas nowe wątki. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Marysi i jej przyjaciół, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i jest emitowany w dni powszednie. Produkcja ta stanowi stały punkt wieczornej ramówki dla wielu osób. "Pierwsza miłość" odc. 4225 zostanie wyemitowany 27 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Ten serial towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad, a przygody bohaterów z Wrocławia i Wadlewa wciąż potrafią zaskoczyć. Twórcy sprawnie łączą ze sobą wątki obyczajowe z kryminalnymi zagadkami czy zabawnymi sytuacjami z życia wsi. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy, jak dorastają kolejne pokolenia postaci i jak radzą sobie z codziennymi wyzwaniami. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe opowieści o przyjaźni i życiowych trudnościach. W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)