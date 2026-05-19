Pierwsza miłość, odcinek 4224: Podejrzane urodziny córki Janka. Pojawi się dziwna przesyłka, ale Kinga rzuci szokującą informacją - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4224 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4224 odcinku „Pierwszej miłości” Janek odwiedzi Lilkę i ich córkę Polę, która właśnie będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny. Rodzinna atmosfera szybko ustąpi miejsca niepokojowi, gdy pod drzwiami pojawi się ogromna paczka wypchana zabawkami i ubrankami dla dziewczynki. Przesyłka nie będzie podpisana, a jej zawartość od razu wzbudzi podejrzenia. Lilka nie będzie miała wątpliwości, kto mógł zdobyć się na tak hojny gest.

Lilka oskarży Kingę

Zdaniem Lilki za anonimowym prezentem będzie stała Kinga (Aleksandra Zienkiewicz). Kochanka Janka od razu uzna, że była rywalka po raz kolejny próbuje ingerować w życie Poli. Tym bardziej że między kobietami od dłuższego czasu narastało coraz większe napięcie. Lilka nie zapomni także, że to właśnie przez działania Kingi w jej życiu pojawił się kurator. Dlatego na wieść o kosztownej przesyłce wpadnie w złość i jasno da do zrozumienia, że nie potrzebuje żadnych prezentów od osoby, której nie ufa.

W ostatnich miesiącach zachowanie Kingi stawało się coraz bardziej niepokojące. Po pogodzeniu z Jankiem zaczęła mocno angażować się w sprawy związane z Polą. Oficjalnie tłumaczyła, że chce wspierać męża, ale z czasem coraz wyraźniej było widać, że dziecko Lilki zajmuje w jej życiu wyjątkowe miejsce. Nie bez znaczenia pozostawała tragedia, jaką Kinga niegdyś przeżyła. Po poronieniu trudno było jej pogodzić się ze stratą własnego dziecka. Dlatego jej zainteresowanie Polą mogło być próbą wypełnienia pustki, z którą wciąż nie potrafiła się uporać.

Kinga wszystkiemu zaprzeczy

W 4224 odcinku „Pierwszej miłości” Kinga zaskoczy wszystkich, gdy stanowczo oświadczy, że nie ma nic wspólnego z tajemniczą przesyłką. Jej słowa wprawią Lilkę i Janka w osłupienie. Jeśli to nie Kinga wysłała wielkie pudło pełne prezentów, to kto postanowił obdarować Polę z okazji pierwszych urodzin? Odpowiedź może okazać się bardziej zaskakująca, niż ktokolwiek przypuszcza.