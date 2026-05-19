W poprzednim odcinku (4222) Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie po tym, jak został bez dachu nad głową. W Wadlewie Bartek razem z młodzieżą rozpoczął akcję plakatową dotyczącą zaginięcia Kazanowej, a córka Jadzi z wadą serca nagle dostała silnych duszności, przez co Jurek musiał natychmiast przewieźć ją do szpitala.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4223

Mieszkańcy są wstrząśnięci wiadomością, że Kargulewicz ponownie zatrzymał Waldka. Policjant podkreśla, że nie chodzi jeszcze o oficjalne zarzuty, jednak kolejne komplikacje sprawiają, że część lokalnej społeczności zaczyna tracić nadzieję na szybkie odnalezienie Karoliny. Dodatkowe poruszenie wywołuje niespodziewany sojusz Róży i wójtki Miry, który budzi wiele pytań i komentarzy.

Melka i Laura odkrywają, że ich znajomy bezdomny nagle zniknął. W sprawę angażuje się Piotrek, który sprawdza policyjne bazy i ustala, że nikt oficjalnie nie zgłosił zaginięcia Marcinka. Cała sytuacja robi się jeszcze bardziej tajemnicza, gdy zainteresowanie mężczyzną zaczyna wykazywać Łucja Reterska, co wzbudza niepokój kobiet.

Podczas kolejnego dyżuru Julita i Florek ponownie wdają się w ostrą wymianę zdań. Ich rywalizacja całkowicie wymyka się spod kontroli – zamiast współpracować przy pacjentce, próbują za wszelką cenę udowodnić sobie wzajemnie wyższość, rzucając coraz bardziej absurdalnymi diagnozami. Przerażona pacjentka traci zaufanie do młodych lekarzy, a rozwścieczony Marek podejmuje radykalną decyzję i chce definitywnie usunąć ich z praktyk w We-Medzie. Dla Julity oznacza to realne zagrożenie utraty zawodowej szansy, jednak Florian nie zamierza się poddać – sięga po szantaż i postanawia uderzyć w Marka najmocniej, jak tylko potrafi. Włączy w spór swojego ojca.

