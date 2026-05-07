M jak miłość. Kasia w pułapce Sowińskiego w następnym sezonie! Od niego będzie zależało, kiedy Jakub i Mariusz dowiedzą się prawdy o jej córce - ZDJĘCIA

Kiedy w "M jak miłość" Jakub i Mariusz dowiedzą się, że ojcem córki Kasi jest Karski?

Koniec sezonu "M jak miłość" w 1936 odcinku nie rozstrzygnie, czy i kiedy Jakub i Mariusz poznają wreszcie prawdę, że Kasia zamieniła wyniki testów na ojcostwo, że to nie Sanocki, lecz Karski jest ojcem Zosi. Co więcej, w ostatnim odcinku przed wakacjami ta trójka bohaterów wcale się nie pojawi. Dlaczego?

Bo ich wątek w tym sezonie skończy się już w 1935 odcinku, którego emisja będzie we wtorek, 19.05.2026, a więc tydzień przed finałem. To właśnie wtedy pilnie strzeżony sekret Kasi pozna przypadkiem Aleksander Sowiński i bezwzględnie wykorzysta tę wiedzę przeciwko lekarce. Mało tego, dyrektor kliniki zacznie też knuć z szantażystka Kasi, Anką Sokołowską (Katarzyna Russ), którą wypatrzy przed kliniką i sprytnie ją podejdzie.

Jednak dopiero w następnym sezonie "M jak miłość" widzowie poznają odpowiedź na najbardziej dręczące pytanie - w jakich okolicznościach Jakub i Mariusz odkryją kłamstwo Kasi, przejrzą na oczy i zorientują się, że ukochana kobieta oszukuje ich od dnia, w którym poznała wynik testu DNA na ojcostwo i zyskała pewność, że urodzi dziecko Karskiego.

Co się wydarzy w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Tymczasem doniesienia z planu "M jak miłość" wskazują jednoznacznie, że w następnym sezonie Kasia uwikła się jeszcze bardziej w swoje kłamstwa, że Sowiński będzie ją trzymał w szachu! I posunie się jeszcze dalej, żeby prawda o córce nie zniszczyła jej małżeństwa z Mariuszem i by Jakub nie chciał jej odebrać dziecka! Bo to jest niemal pewne, że kiedy Karski dowie się, że jest ojcem Zosi, nie odpuści i zapragnie ją wychowywać. W końcu od zawsze marzył o tym, żeby mieć dziecko z Kasią!

Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota cały czas kręcą nowe odcinki "M jak miłość", które widzowie zobaczą w TVP późną jesienią. Oczywiście nie mogą zbyt wiele ujawnić, ale już sam fakt, że Jakub i Kasia nagrywają wspólne sceny z Mariuszem i Sowińskim jest najlepszym dowodem na to, że w tym wątku jeszcze sporo będzie się działo.

"Mocna aktorska reprezentacja pozdrawia gorąco z planu @mjakmilosc.official 🔥🔥🔥" - napisał Kwiatkowski na swoim profilu na Instagramie.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną

