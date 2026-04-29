M jak miłość, odcinek 1935: Sowiński wyda tajemnicę Kasi? Dyrektor kliniki pozna prawdę o ojcostwie Jakuba i podle to wykorzysta - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-29 9:29

Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewa! W 1935 odcinku "M jak miłość" Sowiński (Mikołaj Krawczyk) pozna największą tajemnicę Kasi (Paulina Lasota) na temat sfałszowania DNA i ukrycia prawdy o biologicznym ojcu Zosi. Aleksander tylko czekał na taką bombę. Kiedy posiądzie wiedzę o kłamstwie lekarki i jej zawiłych ruchach, postanowi szybko to wykorzystać. To cwany Sowiński w 1935 odcinku "M jak miłość" będzie odpowiedzialny za wyjawienie tajemnicy o ojcostwie?

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1935 odcinku "M jak miłość" kłamstwo Kasi na temat ojca jej dziecka nieoczekiwanie trafi do wiadomości Sowińskiego. Dyrektor administracyjny poluje na Olka (Maurycy Popiel) i ewidentnie robi wiele, by jakoś mu zaszkodzić. Kiedy jednak dowie się, co wyczynia Kasia uzna, że to odpowiedni moment, by uderzyć. Zniszczy nie tylko Chodakowskiego?

Kasia nadal nie wyjawi tajemnicy ojcostwa, ale wszystko się wyda!

Napięcie wokół ukrywania prawdziwego ojca Zosi narasta. Szokującą prawdę na temat tego, że to Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) jest tatą dziewczynki poznała Aneta (Ilona Janyst). Przyjaciółka ostrzeże lekarkę, że ma naprostować tę sytuację i wyjawić prawdę. Jednak uparta Kasia ani myśli tak łatwo się poddawać. Spróbuje jeszcze jakiś czas utrzymać to kłamstwo, chce tworzyć związek z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) i nie ma przecież pojęcia jak zareaguje architekt, kiedy prawda wyjdzie na jaw.

Jednak końcówka sezonu "M jak miłość" zbliża się wielkimi krokami, a Kasi pali się grunt pod nogami. Tym bardziej, że szantażystka Anka (Katarzyna Russ) nie odpuści i nadal będzie próbowała ugrać coś na sfałszowanych wynikach badań DNA. Jej zagrywki wcale się nie skończą.

Sowiński pozna sekret Kasi w 1935 odcinku "M jak miłość" i uderzy ze zdwojoną siłą

Kulminacja kłamstw i nieporozumień nastąpi już w 1935 odcinku "M jak miłość". Przyparta przez szantażystkę Ankę Kasia, straci grunt pod nogami. Tymczasem jej sekret pozna sam Sowiński, który co prawda chce zniszczyć Chodakowskich, ale tak cenne i mroczne informacje o lekarce zrobią na nim duże wrażenie. Cwany dyrektor wykorzysta pozyskanie największego sekretu lekarki. Uderzy w czuły punkt...

Czy to właśnie Aleksander będzie osobą, która wyda Jakubowi całą prawdę o tym, że to on jest tatą Zosi? Wiele na to wskazuje!

