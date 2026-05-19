M jak miłość. Kochanka Artura przeciągnie Natalkę na swoją stronę? Joanna wcale nie zostawi Rogowskiego w spokoju w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Joanna nie zniknie z "M jak miłość" w nowym sezonie serialu

Chociaż Joanna wyzna uczucia do Artura w 1936 odcinku "M jak miłość", który stanowi ostatnią odsłonę sezonu, piękna koleżanka z przychodni wcale nie odejdzie z pracy. To prawda, że będzie taki ruch, by odejść z przychodni, nie spotykać się więcej z Rogowskim, ale wiele zmieni się po tym, jak sam Rogowski także odwzajemni uczucia i osobiście wyzna kobiecie, że również się w niej zakochał! To przełom w tej relacji, a wątek dziwnego romansu męża Marysi z Joanną jeszcze się rozkręci.

Joanna w komitywie z Natalką w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach?

O tym, że rola Joanny nie zostanie ukrócona, świadczy obecność aktorki na planie "M jak miłość". Obecnie kręcone są odcinki, które widzowie zobaczą dopiero na jesień, już po przerwie wakacyjnej. Serialowa Joanna zapozowała na planie z Natalką Mostowiak, w którą wciela się Dominika Suchecka.

Czy wspólne zdjęcie aktorek to zapowiedź nowego wątku w Grabinie? Przecież Natalka to bliska dla Rogowskich osoba, która teoretycznie powinna pomagać ratować małżeństwo Artura i Marysi. Co prawda, jeszcze nie wiadomo dokładnie, jak potoczą się losy tej pary, ale wątek zdrady nie zniknie.

Co dalej z Joanną i Arturem z "M jak miłość"?

Obecnie emitowany sezon "M jak miłość" zakończy wyznanie miłości Artura do Joanny. Można się spodziewać, że kolejny sezon przyniesie rozkwit tego wątku. Czy Marysia będzie w stanie przełknąć to, co zrobił mąż? I czy Artur w ogóle będzie chciał walczyć o żonę? Możliwe, że uczucie tak zawróci mu w głowie, że postanowi odejść do kochanki...