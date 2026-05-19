Koniec M jak miłość. Natalka odkryje przerażającą prawdę o Mikołaju. Sam wyzna swoje sekrety w 1936 odcinku - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Relacja Natalki i Mikołaja to coś w rodzaju koleżeństwa z nutką zauroczenia. Mostowiaczka niby jest zaręczona z Karskim (Patryk Szwichtenberg), ale wiadomo już, że co do ślubu będzie miała wiele wątpliwości. Mało tego, kolejne fakty z życia dyrektora tylko pogłębią jej zainteresowanie mężczyzną. Wyjdzie na jaw, że Lipiński ma swoje sekrety, o których dotąd nikt nie wiedział.

Przeszłość dogoni Mikołaja w 1936 odcinku "M jak miłość"

Dyrektora spotkają dziwne wypadki, jak np. zniszczenie jego samochodu. Natalka udostępni mu monitoring, na którym zobaczą pewną kobietę. Lipiński natychmiast zrozumie, kto próbuje mu zaszkodzić.

- Znasz tę kobietę? - zapyta policjantka, kiedy razem z dyrektorem odkryją, kto dopuścił się zniszczenia jego samochodu. - Tak... Nie chcę składać doniesienia przeciwko niej - powie Lipoński.

To da Natalce do myślenia, bo przecież będzie widać, że dyrektor jest wyraźnie zmieszany całą sytuacją.

Sekret Mikołaja Lipińskiego wyjdzie na jaw w 1936 odcinku "M jak miłość"

Po dziwnej reakcji dyrektora na widok Darii (Ada Chełmińska) Natalka będzie już wiedziała, że tajemnicza kobieta zrobiła na mężczyźnie duże wrażenie. I to bynajmniej nie pozytywne. Mikołaj zacznie otwierać się przed Natalką. Zdradzi jej nieco ze swojej przeszłości, która jest bardziej zawiła, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

- Nie da się uciec od przeszłości. Mikołaj trochę się przejechał w życiu na sytuacjach damsko-męskich - mówi Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach M jak miłość". - Strasznie to było wszystko pokręcone - wyzna dyrektor Natalce. w 1936 odcinku "M jak miłość", otwierając się przed nią na temat związku z Darią, która nagle powróci do jego życia.

Tajemnice Lipińskiego doprowadzą do tragedii w 1936 odcinku "M jak miłość"

W finale sezonu Daria udowodni, że jest nieobliczalna, gotowa na wszystko. Być może doprowadzi do ogromnej tragedii z udziałem niewinnej Natalki.