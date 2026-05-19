Koniec M jak miłość. Barbara odradzi Natalce ślub z Adamem w ostatnim 1936 odcinku! Podzieli się z wnuczką ważną radą - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Natalka zacznie mieć wątpliwości co do ślubu z Adamem i tego, czy za bardzo się nie pośpieszyła, przyjmując jego oświadczyny. Tym bardziej, że już trzykrotnie przełoży datę ich ślubu, bo nie będzie pewna, czy to właśnie on będzie tym jedynym, z którym chciałaby spędzić resztę życia.

Zwłaszcza, gdy w jej życiu pojawi się Mikołaj (Mateusz Kościukiewicz), przez co już w ogóle zacznie wątpić w swoje uczucia. Do tego stopnia, że w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną postanowi poszukać na to odpowiedzi u swoich bliskich.

- Natalia chciałaby, żeby ktoś jej podał jakiś przepis na udaną relację, czy związek i żeby mogła się tego trzymać. A w relacjach, zwłaszcza tych romantycznych, miłosnych, jest zawsze ten pierwiastek, ten element jakiejś magii, tajemnicy, którego się nie da z jakiegoś równania wyprowadzić - przyznała Dominika Suchecka w "Kulisach M jak miłość".

Natalka poradzi się Barbary w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Zdradzamy, że w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Natalka zjawi się w rodzinnym domu Mostowiaków, aby porozmawiać z Barbarą. Wnuczka będzie liczyła na dobrą radę od doświadczonej seniorki i oczywiście ją otrzyma, bo nestorka rodu nie zostawi jej bez pomocy. Szczególnie, gdy opowie jej ona o swoich rozterkach.

- Ja mam coraz więcej wątpliwości. Czy ty, jak wychodziłaś za dziadka, to miałaś tę pewność? - spyta ją otwarcie Natalka.

W tym momencie w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną wzrok seniorki skieruje się na ukochanego Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). Barbara otwarcie przyzna swojej wnuczce, że przed ślubem ze swoim mężem także nie miała 100% pewności, ale jej sytuacja była jednak inna, tak samo jak i inne były wtedy czasy. I stąd nie będzie mogła jej powiedzieć, co dokładnie powinna zrobić, ale w tym przypadku pewna będzie jednego.

- Ta wielka miłość przyjdzie z czasem. Zobaczysz - zapewni ją Barbara.

Natalka wybierze Mikołaja, a nie Adama w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

Słowa Barbary w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami będą mieć dla Natalki nie lada znaczenie i już nieco rozjaśnią jej sytuację. Tym bardziej, że Mostowiakowa nie poprzestanie wyłącznie na nestorce rodu i postanowi jeszcze o to samo zapytać Bartka (Arkadiusz Smoleński), który także poleci jej się wstrzymać ze ślubem z Adamem.

Szczególnie, że w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Natalkę zdecydowanie bardziej będzie ciągnęło do Mikołaja niż Adama. Do tego stopnia, że zostawi swojego narzeczonego i wymknie się z domu na spotkanie z Lipińskim i to już bezpośrednio u niego!

16