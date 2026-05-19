M jak miłość, odcinek 1935: Kasia wyciągnie od Anety pieniądze, żeby się nie wydało, że Jakub jest ojcem jej córki. Ona nie przestanie jej szantażować! - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Tajemnica Kasi nie będzie bezpieczna, bo w 1935 odcinku "M jak miłość" Anka Sokołowska wyda ją Aleksandrowi Sowińskiemu (Mikołaj Krawczyk). Chociaż dyrektor kliniki nie ma żadnego powodu, żeby dręczyć Kasię, by uznać ją za swojego wroga, to podle wykorzysta wiedzę, którą zdobędzie od pijanej szantażystki, żeby śliczną lekarkę zdobyć, zmusić do uległości i w efekcie zrobić z niej swoją kochankę.

Aneta pomoże Kasi pozbyć się Anki w 1935 odcinku "M jak miłość"

Zanim Kasia stanie się ofiarą szantażu Sowińskiego, w 1935 odcinku "M jak miłość" Aneta spróbuje jej pomóc. Zwyczajnie będzie jej żal przyjaciółki i uzna, że najwyższa pora, żeby Kasia powiedziała Jakubowi i Mariuszowi (Mateusz Mosiewicz) prawdę o biologicznym ojcu córki. Nawet ucieczka Kasi i Mariusza do Stanów Zjednoczonych nie sprawi, że uwolni się od Sokołowskiej, która nie przestanie jej nachodzić i domagać się więcej pieniędzy.

Dopiero po powrocie do kraju Kasia w 1935 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Anecie, dlaczego nie było z nią żadnego kontaktu, pozbyła się telefonu i wciąż brnie w swoje kłamstwa. Wzbudzając jednak coraz większe podejrzenia Mariusza, który będzie coraz bliżej odkrycia prawdy o córce Zosi.

- Anka Sokołowska, kojarzysz?

- Kojarzę.

- To z nią wtedy podsłuchałaś moją rozmowę. Była tutaj kilka razy. Nachodziła mnie...

- To ona cię szantażuje?

- A ja nie mam już pieniędzy i nie wiem, co mam robić - powie Kasia drżącym głosem.

- Kasiu, wyjście jest tylko jedno - musisz powiedzieć Jakubowi i Mariuszowi prawdę. I to jak najszybciej!

- Ale to będzie koniec mojego małżeństwa...

- Ale to niczego nie zmienia. I tak musisz to zrobić - Aneta nie odpuści.

- Mariusz wpadnie w furię. On nienawidzi Jakuba. Będzie chciał się mścić. Mi krzywdy nie zrobi, ale...

- Co? Jakubowi zrobi? - zapyta Aneta, lecz Kasia nie dokończy.

Kasia dostanie od Anety pieniądze na opłacenie szantażystki w 1935 odcinku "M jak miłość"

W 1935 odcinku "M jak miłość" Aneta zlituje się nad Kasią i pożyczy jej sporo gotówki, żeby pozbyła się Sokołowskiej. Ale to nie rozwiąże sprawy, bo uświadomi przy tym przyjaciółce, że Anka nie przestanie jej szantażować, że stała się dla niej zbyt łatwym celem. Niestety Chodakowska nie będzie miała żadnego wpływu na Kasię, która uprze się, że Jakub i Mariusz nadal nie mogą dowiedzieć się, że Zosia jest córką Karskiego.

- Ja ci dam te pieniądze, ale musisz mi powiedzieć, jak zamierzasz to w końcu rozwiązać. Bo wiesz, że ona cię nie przestanie szantażować. Nie da ci spokoju. Musisz to jakoś przerwać...

- Ale ja nie dam rady. Za bardzo się boję...

- Gdzie się z nią umówiłaś?

- Na dworcu. Ma wyjechać do siostry...

- Dobra, to zbieraj się, podwiozę cię na ten dworzec - Aneta kolejny raz nie zostawi Kasi w potrzebie.

