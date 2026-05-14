M jak miłość, odcinek 1935: Kasia ucieknie z Mariuszem do USA, ale nie na długo. Będzie się bała, że mąż skrzywdzi Jakuba - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jak się okaże w 1935 odcinku "M jak miłość" Kasia i Mariusz razem z Zosią wyjechali na kilka tygodni do Stanów Zjednoczonych! Od dnia, w którym Aneta poznała prawdę, że to Karski jest ojcem córki Kasi, minie już ponad dwa miesiące. A mimo to Kasia wciąż nie powie Karskiemu i Sanockiemu, że ich oszukała, że zamieniła wyniki testu DNA na ojcostwo!

Ani przez chwilę nie opuści jej lęk, że jeśli Mariusz się o tym dowie, to będzie koniec ich małżeństwa. A co z Jakubem? Były mąż dla Kasi nie będzie miał aż tak dużego znaczenia, bo przecież już pogodził się z ich rozwodem. Nic bardziej mylnego.

Tak Kasia w 1935 odcinku "M jak miłość" wyjaśni Anecie ucieczkę do USA

Kiedy w 1935 odcinku "M jak miłość" Kasia wróci do Polski po wielu dniach milczenia, nie odbierania telefonów od Anety, przyjaciółka będzie pewna, że to jej zaplanowana strategia. Odciągnąć Mariusza od Jakuba, żeby przypadkiem nie wydało się, że Zosia jest córką Karskiego. Póki co Aneta dochowa tajemnicy Kasi, lecz wciąż będzie naciskała na nią, żeby powiedziała prawdę. Ona jednak wciąż nie podejmie decyzji, jak i kiedy to zrobić.

- Przyznaj się, specjalnie wyjechałaś z Mariuszem do Stanów, żeby mieć mnie z głowy?

- Aneta, naprawdę myślisz, że jesteś moim największym problemem? Wiem, że miałam podjąć jakąś decyzję, ale...

- To jeszcze nie podjęłaś?

- Zrozum, ja kocham Mariusza, chcę z nim być. A jeśli powiem, to będzie koniec tego związku!

- A Jakub?

- Jakub już pogodził się z tym, że nie jesteśmy razem. Jeśli teraz powiedziałabym mu, że Zosia jest jego córka, to by było jak rozdrapywanie rany, która już się zagoiła... - dla Kasi uczucia Jakuba będą zupełnie bez znaczenia.

Kasia powie Anecie o szantażu Sokołowskiej w 1935 odcinku "M jak miłość"

Bezradna Aneta w 1935 odcinku "M jak miłość" nawet nie skomentuje tego, że Kasia odmawia Jakubowi prawa do wychowywania własnego dziecka. Argumenty przyjaciółki będą dla niej kompletnie niezrozumiałe. Bo Kasia będzie myślała tylko o tym, żeby Mariusz jej nie zostawił. Chodakowska wprost zapyta Kasię, czy zmieniła numer telefonu, bo nie było z nią ostatnio żadnego kontaktu.

- Nie, po prostu wyjęłam kartę SIM i w Stanach miałam amerykańską - wyjaśni Kasia.

- Ale dlaczego nie włączyłaś telefonu po powrocie do Polski? Ja ci nagrałam chyba z pięć wiadomości? - Aneta będzie domagać się prawdy.

- Anka Sokołowska, kojarzysz?

- Kojarzę.

- To z nią wtedy podsłuchałaś moją rozmowę. Była tutaj kilka razy. Nachodziła mnie...

- To ona cię szantażuje?

- A ja nie mam już pieniędzy i nie wiem, co mam robić - powie Kasia drżącym głosem.

- Kasiu, wyjście jest tylko jedno - musisz powiedzieć Jakubowi i Mariuszowi prawdę. I to jak najszybciej!

- Ale to będzie koniec mojego małżeństwa...

- Ale to niczego nie zmienia. I tak musisz to zrobić - Aneta nie odpuści.

- Mariusz wpadnie w furię. On nienawidzi Jakuba. Będzie chciał się mścić. Mi krzywdy nie zrobi, ale...

- Co? Jakubowi zrobi? - zapyta Aneta, lecz Kasia nie dokończy, bo przerwie im Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk).

Sowiński zrobi z Kasi swoją kochankę w 1935 odcinku "M jak miłość"

Mimo że w 1935 odcinku "M jak miłość" najgorsze obawy Kasi, że Mariusz skrzywdzi Jakuba, nie potwierdzą się, to kompletnie straci grunt pod nogami, kiedy jej tajemnicę pozna także Sowiński. Dyrektor kliniki wyciągnie ten sekret od Anki Sokołowskiej, którą sprytnie podejdzie. A potem zmusi Kasię, żeby w zamian za jego milczenie, spędziła z nim upojny wieczór.

Do końca sezonu "M jak miłość", który nastąpi w poniedziałek, 25 maja 2026, Kasia nie powie Jakubowi i Mariuszowi prawdy o córce, ale zostanie kochanką Sowińskiego...

M jak miłość. Tak Sowiński dowie się, że ojcem córki Kasi jest Jakub. Podle ją wykorzysta