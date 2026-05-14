M jak miłość, odcinek 1935:  Tak rozwinie się romans Martyny i Jakuba? Spojrzy na nią inaczej, kiedy znów będzie go potrzebowała najbardziej - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1935 odcinku "M jak miłość" relacja Martyny z Jakubem zdecydowanie się rozwinie. Początkowo deklarowali przyjaźń, ale widać będzie, że sprawa zmierza w bardziej romantyczną stronę. Karski wpadnie do leśniczówki z kwiatami i wręczy je przyjaciółce. Wysocka nie ukryje uśmiechu.

Czuły gest Jakuba i wypadek w 1935 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Jakub wpadnie z wizytą i wręczy Martynie kwiaty, dojdzie do małego wypadku. Wysocka oparzy się i poczuje ostry ból. Opiekuńczy Karski od razu rzuci się koleżance na pomoc, a kiedy znajdzie się bardzo blisko niej, oboje poczują iskry. To nie będzie moment między dwójką przyjaciół, a raczej chemia między przyszłymi zakochanymi. Oboje to poczują, chociaż oczywiście mówili, że stawiają na czystą przyjaźń.

Martyna wystraszy się romantycznych uczuć

Martyna szybko opamięta się i nie pozwoli, by sprawy zaszły za daleko. Tym bardziej, że tego samego dnia rano Karski przyzna wprost, że nadal myśli o Kasi (Paulina Lasota). Wysocka nie chce być na drugim miejscu i wie dobrze, że Jakub chyba nie do końca odpuścił temat byłej żony. Ona natomiast z przerażeniem odkryje, że zależy jej coraz bardziej na detektywie.

Niestety w 1935 odcinku "M jak miłość", mimo magicznego momentu w kuchni, dojdzie do afery. Martyna uzna, że czas zrobić sobie przerwę i niemal wykrzyczy Karskiemu, że nie musi się o nią troszczyć i dbać. Nawet jeśli relacja Jakuba i Martyny z "m jak miłość" miałaby iść w stronę romantyczną, wszystko rozstrzygnie się w kolejnym sezonie serialu. To już pewne, że Jakub nadal będzie spotykał się z Kasią, a może nawet pozna prawdę o tym, że jest ojcem Zosi. To może przekreślić ewentualny związek z Martyną.