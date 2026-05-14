M jak miłość, odcinek 1935: Zbiegła Justyna połączy Kasię i Jakuba. Siostra nagle odezwie się do Karskiego - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-14 9:53

Siostra Kasi (Paulina Lasota) odezwie się do Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) w 1935 odcinku "M jak miłość". Justyna (Magdalena Wieczorek) wciąż ukrywa się za granicą, a kiedyś Karski dzielnie pomagał lekarce w kontakcie ze zbiegłą siostrą obciążoną wyrokiem. Jednak teraz nie są razem, a wiadomość od Justyny spowoduje, że detektywowi zrzednie mina. W 1935 odcinku "M jak miłość" Justyna będzie powodem, by ponownie myśleć i kontaktować się z Kasią.

Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) z założonymi rękami patrzy w bok, siedzi przy stole naprzeciwko Martyny (Magdalena Turczeniewicz) w purpurowym szaliku.
"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub w 1935 odcinku "M jak miłość" spotka się z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) w bistro i właśnie wtedy dostanie wiadomość od Justyny. Siostra Kasi ukrywa się za granicą, a Karski od początku wspierał Kasię w całym zamieszaniu rodzinnym. Jednak teraz nie jest już mężem lekarki, a mimo to wciąż czuje potrzebę opieki nad nią, czuwania i pomocy. Nawet przed Wysocką przyzna, że to nieco żałosne.

Wiadomość od zbiegłej Justyny wywoła myśli o Kasi 

- Dostałem wiadomość od Justyny, siostry Kasi... Jeśli Kaśka rzeczywiście zmieniła numer, to nie mogę tak po prostu wysłać jej smsa, żeby skontaktowała się z siostrą, tylko musiałbym pojechać do niej, spotkać się z nią, a nie mam na to najmniejszej ochoty - wyzna Karski. 

Justyna, chcąc czy nie, znów popchnie Karskiego w stronę Kasi. Jakub podczas spotkania z Martyną wyzna wprost, że wcale nie zapomniał o żonie. Może sms od jej siostry to tak naprawdę wymówka, by znów mieć jakiś punkt zaczepienia i odezwać się do byłej ukochanej?

-  Już tyle czasu minęło, a ja wciąż nie mogę się wyleczyć z kobiety, która ma nowego faceta, ma z nim dziecko i jest szczęśliwa - powie smutno Karski. - Żenujące, co?

Jakub nie spotka się z Kasią nawet mimo smsa od jej siostry 

Martyna w 1935 odcinku "M jak miłość" podsunie koledze pomysł, by nie jechać osobiście do Kasi, a po prostu zostawić jej wiadomość w klinice. Kuba uzna to za dobry pomysł. Przecież ciągłe widywanie się z byłą żoną, wtrącanie się w jej związek, nawet mimo dobrych chęci, nie spowoduje, że detektyw ruszy naprzód. 

