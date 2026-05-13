M jak miłość, odcinek 1934: Serce Magdy nie wytrzyma! Zgłosi się na badania, ale ukryje przed Andrzejem, co jej dolega - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Magda przeżyje chwile grozy w 1934 odcinku "M jak miłość", bo jej chore serce znów da o sobie znać! Od wielu lat Budzyńska żyje z przeszczepionym sercem, świadoma tego żyje na kredyt i że w każdej chwili może na nią spaść śmierć. Ostatnie dni były dla Magdy wyjątkowo stresujące. Mocno zaangażowała się w pomoc Paulinie (Maria Wieczorek), która uciekła przed swoim mężem, Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski) i dopiero teraz zapłaci za to cenę.

Ból serca Magdy w 1934 odcinku "M jak miłość" i niepokojące objawy!

Silny ból serca wyrwie Magdę ze snu w 1934 odcinku "M jak miłość". Z trudem podniesie się z łózka, sięgnie do szafki po leki od kardiologa i zażyje jedną tabletkę, po której na szczęście poczuje się lepiej. Ale nawet nie obudzi Andrzeja! Nie powie mężowi, że dzieje się z nią coś złego, że te dolegliwości nie wróżą niczego dobrego. W tajemnicy przed Budzyńskim zgłosi się na badania do swojego kardiologa (Dariusz Dobkowski).

Co z sercem Magdy w 1934 odcinku "M jak miłość"? Taką diagnozę lekarza usłyszy po badaniach

Czy alarmujący znak o serca Magdy w 1934 odcinku "M jak miłość" oznacza, że znów czeka ją walka o życie? Czy dwanaście lat po przeszczepie chora Budzyńska kolejny raz stanie oko w oko ze śmiercią? Dopiero po koszmarze, jaki Magda przeżyje, kiedy Jabłoński w bistro dopadnie Paulinę, a później także ją, odważy się wyznać Andrzejowi, co jej dolega.

Budzyński aż zblednie, kiedy w 1934 odcinku "M jak miłość" Magda przyzna mu się, że znów ma problemy z sercem. Przekaże mężowi, że przeszła badania u kardiologa i diagnoza jaką usłyszała na pewno wpłynie na ich dalsze wspólne życie.

Andrzej ostatni dowie się, co dolega Magdzie w 1934 odcinku "M jak miłość"

M jak miłość. Magda uratuje Paulinę przed Jabłoński. Narazi dla niej własne życie

- Jeszcze dziś rano zastanawiałam się, jak będzie wyglądała kwestia mojego zdrowia, a potem... - zacznie Magda. - Co ty powiedziałaś? Ale ja wiedziałem! Wiedziałem, że czegoś mi nie mówisz! - Andrzej od razu się zdenerwuje. - Ale to też nie jest tak, że ja coś przed tobą ukrywałam. Po prostu przez ostatnich kilka dni czułam się różnie. Skontaktowałam się z profesorem. On zlecił badania EKG, echo serca... - No i? - Teraz jak już mam wyniki, to przynajmniej wiem, co i tak... - Jakie są te wyniki? - Najlepsze. Kochanie, naprawdę mam bardzo dobre wyniki. Dawno nie miałam tak dobrych. - A to gorsze samopoczucie ostatnio? - Stres prawdopodobnie. Jak siedziałam u tego profesora to spytałam go - "panie profesorze z tymi wynikami, to co ja mam robić? Co dalej?". Żyć pani Magda, powiedział. Po prostu żyć... - Magda uśmiechnie się do Andrzeja.

I od razu w 1934 odcinku "M jak miłość" wprowadzi w życie zalecenie lekarza. Budzyńscy spędzą upojną noc razem. Nie chcąc tracić ani czasu z cennego życia.