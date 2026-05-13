M jak miłość, odcinek 1934: Romantyczne chwile Pawła i Agnes. Wyzna mu swoje uczucia i mocno go tym zaskoczy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Antosia w 1934 odcinku "M jak miłość" wywoła panikę Agnes, która natychmiast przyjedzie z Grabiny do Warszawy, by się zająć synem Pawła. Nie przyjmie żadnej odmowy, bo w końcu jest nie tylko ciocią Antka, która po śmierci Franki zastąpiła mu mamę, ale także jego lekarką - pediatrą. Na miejscu Agnes od razu zorientuje się, że Antoś zaraził Pawła, który będzie w gorszym stanie od chłopca. Postanowi więc zostać u Zduńskich przez całą noc, żeby się nimi zaopiekować.

Bolesne wspomnienie Agnes o Martinie w 1934 odcinku "M jak miłość"

Los sprawi, że w 1934 odcinku "M jak miłość" Agnes zacznie się zwierzać Pawłowi, ja wyglądał jej związek z Martinem (Paweł Izdebski), toksycznym kochankiem, który ją kontrolował, a nawet chciał zabić. Kilka miesięcy temu w Grabinie to właśnie Zduński ocalił Agnes podczas ataku Martina.

- To było dwa lata temu. Telefon mi właśnie o tym przypomniał. I chyba wolałabym nie pamiętać - powie Agnes, która pokaże Pawłowi swoje zdjęcie z dawnym kochankiem.

- Wyglądałaś na szczęśliwą - zauważy Zduński.

- Ale wtedy już nie byłam. Wiesz, że to wszystko inaczej by się skończyło, gdybyś nie był... Gdybyś mnie nie uratował. Dziękowałam ci już?

- Jakieś dwadzieścia razy...

- To wystarczy. A teraz wypad, kanapa jest dzisiaj moja! Idziesz do łóżka! - zarządzi Agnes.

- Takie podejście do pacjenta? - Paweł zacznie się śmiać z Agnes, nazywając ją nawet terrorystką.

Paweł obejrzy ostatnie filmiki Franki w 1934 odcinku "M jak miłość"

A kiedy w środku nocy w 1934 odcinku "M jak miłość" Paweł obejrzy odzyskane filmiki Franki, Agnes przypadkiem stanie w drzwiach jego sypialni i zauważy, jak bardzo wdowiec wciąż cierpi po śmierci żony. Teraz przyjdzie pora na zwierzenia Zduńskiego, który wreszcie zmierzy się z ogromnym bólem. Bo słysząc głos Franki, widząc jej twarz na nagraniach sprzed operacji, która skończyła się śmiercią, do Pawła wszystko wróci.

- Franka w szpitalu nagrała mi filmiki. Dzisiaj udało mi się je odzyskać. Myślałem, że je straciłem, ale wcześniej chyba nie byłbym w stanie ich obejrzeć. To za bardzo bolało...

Wyznanie uczuć Agnes zaskoczy Pawła w 1934 odcinku "M jak miłość"

Niespodziewanie Agnes w 1934 odcinku "M jak miłość" wyzna Pawłowi, co tak naprawdę czuje. Przede wszystkim do jego syna, bo pokochała Antosia jak własne dziecko.

- Trafiła ci się prawdziwa miłość. I Franka miała rację. To jest więcej niż niektórzy dostają przez całe życie. Nie wiem, czy ten ból kiedyś zniknie, czy się zmieni... Nie wiem... Jest Antoś, a on jest małym czarodziejem. Wiesz, że to jest najbardziej inteligentny, sprytny, piękny, mały człowiek, którego znam? I jest twój... Gratuluję... - po tych słowach Agnes na twarzy Pawła pojawi się uśmiech.

M jak miłość. Paweł dzięki Agnes i całej rodzinie zacznie nowe życie bez Franki