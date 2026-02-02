M jak miłość, odcinek 1906: Paweł uratuje Agnes i zajmie się pobitą córką Rogowskiego zamiast opiekować się synem! Dowie się o niej więcej- ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 2.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1906 odcinku „M jak miłość” życie Agnes stanie pod poważnym zagrożeniem. Jej były chłopak Martin, który nigdy nie pogodził się z rozstaniem, przyjedzie do Grabiny z konkretnym celem, zaatakować dziewczynę. W biały dzień zaatakuje ją z nożem, a sytuacja będzie wyglądała na niemal beznadziejną. Agnes nie będzie w stanie sama się obronić i znajdzie się w dramatycznym niebezpieczeństwie.

Paweł uratuje Agnes w 1906 odcinku "M jak miłość"

Wtedy na scenę wkroczy Paweł. Zduński, wracając z działki, zauważy szamoczącą się dziewczynę i napastnika. Bez wahania rzuci się Agnes na pomoc, przejmie nóż od Martina i przygwoździ go do ziemi. Jego szybka reakcja uratuje dziewczynie życie i uniemożliwi dalsze zranienie.

- Coś ci zrobił?! – zapyta Paweł, trzymając ochronnie Agnes.

- Nie… Nie wiem… – odpowie wciąż wstrząśnięta dziewczyna, nie mogąc opanować łez i strachu.

Na miejsce zostanie wezwana policja. Zduński nie zrezygnuje z dalszej pomocy córce Rogowskiego. Zamiast szybko wracać do Franki (Dominika Kachlik), pojedzie z Agnes na policję.

Paweł zainteresuje się problemami Agnes

- Zostanie w areszcie… Co to za gość? Znasz go? Czego on od ciebie chciał? – zapyta Paweł, starając się dowiedzieć jak najwięcej o motywach ataku.

- To jest długa historia, nie mam siły jeszcze raz jej opowiadać, sorry – odpowie Agnes, nadal wstrząśnięta i niechętna do powtarzania traumatycznych wydarzeń.

Podczas oczekiwania na Artura Paweł będzie myślał także o swoim synku Antosiu (Mark Myronenko). Gdy Artur w końcu zjawi się na komisariacie, Zduński przekaże mu wszystkie informacje o zdarzeniu, jednocześnie nie naciskając Agnes, by opowiadała całą historię od początku do końca.

- Ja lecę po Antosia, bo już długo jest z babcią – powie Paweł, chcąc zapewnić bezpieczeństwo zarówno synkowi, jak i Agnes.

- Paweł, nawet nie wiem jak ci dziękować – wyzna Artur, wdzięczny za natychmiastową reakcję i odwagę, która prawdopodobnie uratuje życie jego córce. Paweł nie będzie oczekiwał wielkich wyznań.