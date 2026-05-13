Koniec M jak miłość. Powrót Basi w finale sezonu sprawi, że Rogowski się opamięta? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku "M jak miłość", czyli finałowej odsłonie serialu, Basia odezwie się do bliskich z wymiany uczniowskiej w Niemczech. Dziewczyna jakiś czas temu prosiła Rogowskich, by wyrazili zgodę na jej wyjazd za granicę. W tym pomysle wtórowała jej Agnes (Amanda Mincewicz) i to właśnie ze starszą siostrą skontaktuje się młoda Rogowska.

Basia odezwie się do bliskich w 1936 odcinku "M jak miłość"

Wątek Basi nieco ucichł, odkąd nastolatka poleciała do Niemiec, gdzie przebywa na wymianie uczniowskiej. Nie do końca zdaje sobie sprawę, co wyprawia się w domu w Grabinie. Przecież Artur zdążył zauroczyć się w sporo młodszej koleżance z pracy, na co krzywo patrzą Agnes i Judyta (Paulina Chruściel). Próbowały przemówić mężczyźnie do rozumu, ale sprawy zajdą za daleko. Właśnie w finale sezonu w 1936 odcinku "M jak miłość" Joanna rzuci papierami, postanowi odejść z przychodni, ponieważ jasno stwierdzi, że zakochała się w Arturze. On podzieli jej uczucia, a kiedy wieczorem zjawi się pod domem pięknej znajomej, wprost wyzna prawdę, że on także ją kocha! Tę zdradę emocjonalną zobaczy Agnes.

Basia wybierze dość newralgiczny moment na telefon do siostry. Agnes oczywiście odbierze i nie będzie chciała martwić Basi kłopotami w domu. Czujna Rogowska skomentuje jednak dziwne zachowanie ojca. Nie tylko odsunie się od rodziny na miejscu w Grabinie, ale od niej także!

Basia skomentuje zachowanie Rogowskiego w 1936 odcinku "M jak miłość"

Nie da się normalnie porozmawiać, szczególnie z tatą - powie Basia, nie do końca świadoma, co wyprawia się w domu rodzinnym.

Agnes nie będzie wchodzić w szczegóły, nie będzie wyrzucać brudów na Artura, ponieważ Basia i tak niewiele jest w stanie zrobić. Póki co dziewczyna nie wróci do Polski, ale sama rozmowa telefoniczna starczy, żeby mocno zdziwiło ją to, co wyprawia się w domu.