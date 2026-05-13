M jak miłość, odcinek 1934: Serce Magdy nie wytrzyma! Ukryje przed Andrzejem, co jej dolega - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2026-05-13 12:02

W 1934 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) znów będzie miała problemy z sercem! O poranku zbudzi ją silny ból w klatce piersiowej. Nie zdoła złapać tchu, więc od razu sięgnie po leki, które dostaje od swojego kardiologa. Kilka lat po przeszczepie serca u Magdy znów wystąpią niepokojące objawy, gorsze samopoczucie. Jednak ukryje to przed Andrzejem (Krystian Wieczorek). W tajemnicy Magda w 1934 odcinku "M jak miłość" zgłosi się na badania do lekarza. Wyniki, które dostanie każą jej inaczej spojrzeć na życie. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

Anna Mucha jako Magda w czarnym topie, z otwartymi ustami i przestraszonym wyrazem twarzy, budzi się w łóżku. W tle widać zagłówek łóżka. Scena z serialu M jak miłość przedstawia Magdę zmagającą się z problemami z sercem.
"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Magda przeżyje chwile grozy w 1934 odcinku "M jak miłość", bo jej chore serce znów da o sobie znać! Od wielu lat Budzyńska żyje z przeszczepionym sercem, świadoma tego żyje na kredyt i że w każdej chwili może na nią spaść śmierć. Ostatnie dni były dla Magdy wyjątkowo stresujące. Mocno zaangażowała się w pomoc Paulinie (Maria Wieczorek), która uciekła przed swoim mężem, Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski) i dopiero teraz zapłaci za to cenę. 

Ból serca Magdy w 1934 odcinku "M jak miłość" i niepokojące objawy! 

Silny ból serca wyrwie Magdę ze snu w 1934 odcinku "M jak miłość". Z trudem podniesie się z łózka, sięgnie do szafki po leki od kardiologa i zażyje jedną tabletkę, po której na szczęście poczuje się lepiej. Ale nawet nie obudzi Andrzeja! Nie powie mężowi, że dzieje się z nią coś złego, że te dolegliwości nie wróżą niczego dobrego. W tajemnicy przed Budzyńskim zgłosi się na badania do swojego kardiologa (Dariusz Dobkowski). 

Co z sercem Magdy w 1934 odcinku "M jak miłość"? Taką diagnozę lekarza usłyszy po badaniach

Czy alarmujący znak o serca Magdy w 1934 odcinku "M jak miłość" oznacza, że znów czeka ją walka o życie? Czy dwanaście lat po przeszczepie chora Budzyńska kolejny raz stanie oko w oko ze śmiercią? Dopiero po koszmarze, jaki Magda przeżyje, kiedy Jabłoński w bistro dopadnie Paulinę, a później także ją, odważy się wyznać Andrzejowi, co jej dolega. 

Budzyński aż zblednie, kiedy w 1934 odcinku "M jak miłość" Magda przyzna mu się, że znów ma problemy z sercem. Przekaże mężowi, że przeszła badania u kardiologa i diagnoza jaką usłyszała na pewno wpłynie na ich dalsze wspólne życie. 

Andrzej ostatni dowie się, co dolega Magdzie w 1934 odcinku "M jak miłość"

- Jeszcze dziś rano zastanawiałam się, jak będzie wyglądała kwestia mojego zdrowia, a potem... - zacznie Magda. 

- Co ty powiedziałaś? Ale ja wiedziałem! Wiedziałem, że czegoś mi nie mówisz! - Andrzej od razu się zdenerwuje. 

- Ale to też nie jest tak, że ja coś przed tobą ukrywałam. Po prostu przez ostatnich kilka dni czułam się różnie. Skontaktowałam się z profesorem. On zlecił badania EKG, echo serca...

- No i?

- Teraz jak już mam wyniki, to przynajmniej wiem, co i tak...

- Jakie są te wyniki?

- Najlepsze. Kochanie, naprawdę mam bardzo dobre wyniki. Dawno nie miałam tak dobrych.

- A to gorsze samopoczucie ostatnio?

- Stres prawdopodobnie. Jak siedziałam u tego profesora to spytałam go - "panie profesorze z tymi wynikami, to co ja mam robić? Co dalej?". Żyć pani Magda, powiedział. Po prostu żyć... - Magda uśmiechnie się do Andrzeja. 

I od razu w 1934 odcinku "M jak miłość" wprowadzi w życie zalecenie lekarza. Budzyńscy spędzą upojną noc razem. Nie chcąc tracić ani czasu z cennego życia. 

