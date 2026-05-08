M jak miłość, odcinek 1934: Kamil zacznie namawiać Anitę na dziecko. Nie takiej reakcji się spodziewa - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Impulsem do poważnej propozycji Gryca okaże się sytuacja, która wydarzy się na Deszczowej. Kamil zostanie wmanewrowany w opiekę nad dziećmi Zduńskich i początkowo uzna, że to jedynie chwilowa pomoc i nic wielkiego. Szybko jednak przekona się, że zajmowanie się gromadką małoletnich to nie przelewki. Chaos, obowiązki i odpowiedzialność dadzą mu mocno do myślenia.

Kamil zapragnie dziecka z Anitą w 1934 odcinku "M jak miłość"

To właśnie wtedy w Kamilu zacznie kiełkować refleksja, której sam się nie spodziewał. Choć ma już córkę Polę (Hanna Nowosielska) z poprzedniego związku, zacznie odczuwać potrzebę stworzenia pełnej rodziny również z Anitą. W 1934 odcinku „M jak miłość” ta myśl przerodzi się w konkretną rozmowę, podczas której Gryc otwarcie poruszy temat dziecka. Jednak trzeba zauważyć, że to pierwsza tak mocna propozycja z ust prawnika. Przecież nigdy nie oświadczył się Anicie i wydawało się, że raczej tej parze nie zależy na ślubie czy dziecku. Do tej pory byli szczęśliwi żyjąc w związku bez ślubu i pociechy. Czy teraz coś się zmieni?

- Myślałam, że może moglibyśmy powiększyć naszą gromadkę? - rzuci Kamil.

Podejrzana reakcja Anity na dziecko w 1934 odcinku "M jak miłość"

Reakcja Anity jednak nie będzie taka, jakiej się spodziewał. Zaskoczenie wymalowane na jej twarzy jasno pokaże, że nie była przygotowana na tak poważne deklaracje. Dla Laskowskiej to zupełnie nowy etap rozmów o przyszłości, który może zmienić dynamikę ich związku. Czy para faktycznie zdecyduje się na dziecko? W 1934 odcinku "M jak miłość" padną ważne słowa, ale odpowiedź na to pytanie jeszcze długo pozostanie otwarta.