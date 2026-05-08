Koniec sezonu M jak miłość. Strzelanina w Grabinie! Makabryczny finał schadzki Natalki z dyrektorem Lipińskim - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatni 1936 odcinek "M jak miłość" postawi pod znakiem zapytania nie tylko dalsze losy Natalki, bo jej życie zawiśnie na włosku, ale także związek z Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg)! Zanim w finałowych scenach dojdzie do strzelaniny przed domem Mikołaja Lipińskiego, przyszłość Natalki i Adama stanie pod znakiem zapytania.

Odwołany ślub Natalki i Adama w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"

Na koniec sezonu "M jak miłość" w 1936 odcinku niezdecydowana Natalia po raz trzeci przesunie termin ślubu. Dotąd cierpliwy i wyrozumiały Karski nie wytrzyma i postawi narzeczonej warunek - albo wezmą ślub w połowie kwietnia, czyli za jakieś cztery miesiące albo znajdzie sobie inną! Presja ze strony Adama sprawi, że Natalka już nie będzie wiedziała, czy tak naprawdę go kocha, czy chce wyjść za niego za mąż. Poza tym na ślub zacznie też naciskać jej córka Hania (Wiktoria Basik).

Taką radę usłyszy Natalka od Barbary na koniec sezonu "M jak miłość"

Kolejny raz Natalka w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" poszuka wsparcia i zrozumienia u babci Barbary (Teresa Lipowska), licząc na to, że ona zrozumie jej sercowe rozterki.

- Hania ciśnie, Adam ciśnie, koledzy w pracy dopytują... A im wszyscy bardziej naciskają, tym ja mam więcej wątpliwości... - przyzna Natalka.

Barbara nie potępi wnuczki za to, że się waha, bo decyzja o ślubie to jedna z najważniejszych w jej życiu. Ale powstrzyma się też przed udzielaniem jej rad. Podkreśli, że Natalka musi sama zdecydować, czy wziąć ślub z Adamem.

- Nie mogę ci nic doradzić... Tak, jak nie może ci doradzić Hania, rodzina czy znajomi. Tę decyzję musisz podjąć sama, w swoim sercu. Ja wiem jedno... Miłość jest najważniejsza i zawsze zwycięża - zapewni Mostowiakowa.

Bartek zapyta Natalkę czy kocha Adama w finale sezonu "M jak miłość"

Aż wreszcie w finale sezonu "M jak miłość" Natalka poszuka także odpowiedzi na pytanie o ślub z Adamem u Bartka (Arkadiusz Smoleński). Były szwagier, przyjaciel, w którym była kiedyś zakochana bez wzajemności, zada jej tylko jedno pytanie - czy kocha Karskiego!

- Tak!... Nie wiem. Chyba tak? - Natalka wciąż nie będzie wiedziała, czy z Adamem łączy ją prawdziwa miłość.

- To dopóki nie będziesz wiedziała na pewno, nie powinnaś się z nim wiązać. Bo skrzywdzisz nie tylko Adama, ale też siebie i Hanię... I nie wiem, kogo bardziej - oceni Bartek.

Strzelanina w Grabinie na koniec sezonu "M jak miłość". Kto zginie?

Ostateczna decyzja Natalki w sprawie ślubu z Adamem nie zapadnie w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość", bo właśnie wtedy dojdzie do makabrycznych zdarzeń. Zagubiona w uczuciach Natalia umówi się na kolejną randkę z Lipińskim, tym razem w domu dyrektora szkoły w Grabinie. Nieświadoma tego, że zaczai się tam niezrównoważona psychicznie Daria, była kochanka Mikołaja, który tego dnia zniszczy mu samochód przed szkołą.

Uzbrojona w pistolet kobieta w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" zaatakuje Natalkę przed domem Lipińskiego! A kiedy Mikołaj wyjdzie na zewnątrz, nagle padnie strzał. I tak skończy się finał sezonu, więc dopiero po przerwie wakacyjnej jesienią widzowie poznają odpowiedzi na pytania - czy Natalka przeżyje, kto zginie, co się wydarzy dalej po strzelaninie.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną