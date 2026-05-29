Grał Janka w M jak miłość, ale odszedł z obsady i zniknął bez śladu. Tomas Kollarik wystąpi w nowej roli - ZDJĘCIA

Gdzie jest Janek z "M jak miłość"? Co się stało z policjantem z Grabiny, ukochanym Soni?

Janek i Sonia odeszli z "M jak miłość" wiosną 2021 roku, ostatni raz wystąpili razem w 1577 odcinku. Wówczas rozegrały się wstrząsające sceny operacji Morawskiego! Postrzelony w dniu ślubu Janek przeżył operację, okazało się też, że znów będzie chodził, że nie grozi mu trwały paraliż, ale musiał z Sonią uciekać przed mafią.

Nikt nie widział pożegnania pary policjantów z "M jak miłość", ich wyjazdu z Grabiny. Ich wątek przestał istnieć. Nawet Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska), ciotka Soni, zapomniała o swojej siostrzenicy. Ostatnie wieści o Soni i Janku, sprzed dwóch lat, nie pozostawiały złudzeń, że wrócą do Grabiny. Zamieszkali we Francji i tam ułożyli sobie życie, nie myśląc o powrocie do kraju. Wątek tej pary urwał się i nikt nie wie, jaki los ich spotka.

Nie przegap: Zmiany w M jak miłość. Tych aktorów zabraknie w obsadzie w następnym sezonie! Zamiast nich inni bohaterowie po wakacjach - ZDJĘCIA

Czy Tomas Kollarik wróci do "M jak miłość" w roli Janka?

Tomas Kollarik nigdy w wywiadach nie komentował odejścia z "M jak miłość". Z kolei Barbara Wypych zapowiedziała, że nie ma już szans na jej powrót do serialu. Ujawniła powód rezygnacji z roli w "M jak miłość" i wspomniała o tym jak produkcja namawia ją, żeby wróciła.

Janek i Sonia byli jedną z bardziej lubianych par w "M jak miłość". Szybko zdobyli sympatię widzów, którzy długo nie mogli się pogodzić z odejściem policjantów z Grabiny. Liczyli, że narzeczeni wyjadą tylko chwilę, póki nie minie niebezpieczeństwo ze strony mafii, która postrzeliła Janka w dniu ich ślubu. Ale do tej pory jeszcze nie wrócili do "M jak miłość" i nie ma na to już żadnych szans.

Nowa rola Tomasa Kollarika w serialu! To już nie Janek z "M jak miłość"

Dla Tomasa Kollarika rola Janka Morawskiego w "M jak miłość", którą zaczął grać w 2016 roku, była przełomem w karierze. Dzięki niej fani seriali usłyszeli o zdolnym aktorze, który urodził się na Słowacji. Po pożegnaniu z hitowym serialem TVP 34-letni Kollarik postanowił zmienić swoje życie. Co dziś robi Tomas Kollarik i gdzie można go oglądać?

Kilkukrotnie pojawił się w innych polskich serialach np. "Na dobre i na złe", "Papiery na szczęście" czy "Śleboda", ale były to tylko gościnne występy. Na stałe Tomas Kollarik zaczepił się w produkcji TVN - w "Szpitalu św. Anny", gdzie pojawia się w roli kardiologa.

Na swoim profilu na Instagramie Kollarik właśnie pokazał zdjęcie w roli lekarza w serialu TVN i od razu pojawiły się komentarze, że dobrze go będzie znów zobaczyć na ekranie.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.