M jak miłość. Kisielowa wtrąci się w ślub Natalki i Adama! Tym kompletnie zaskoczy narzeczonych - ZWIASTUN 

Zosia postanowi pomóc Natalce i Adamowi w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach ostatnio niewidziana Kisielowa wróci z przytupem. Tym bardziej, że nie będzie mogła spokojnie stać i patrzeć, jak narzeczeni, a dokładniej Natalka, już po raz trzeci przekłada termin swojego ślubu z Adamem. Zwłaszcza, że Zosia nie będzie świadoma prawdziwego powodu decyzji Mostowiakowej, która po prostu nie będzie pewna tego, czy naprawdę kocha Karskiego, a nie jednak Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz).

Ale mimo tego w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Zosia postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i im pomóc, aby ślub ostatecznie jednak doszedł do skutku i czy to im się będzie podobać, czy nie. ZWIASTUN nowego sezonu ujawnił działanie Kisielowej, które kompletnie zszokuje narzeczonych, a w tym przede wszystkim Mostowiakową!

Kisielowa zszokuje Mostowiakową swoim wymysłem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Zdradzamy, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kisielowa zjawi się w siedlisku Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) z figurkami państwa młodych w rękach. Zosia postanowi umieścić je na torcie weselnym Natalki i Adama, czym kompletnie zszokuje nie tylko gospodarzy, ale i narzeczonych, a w tym zwłaszcza niepewną Natalkę.

- Co? Zatkało z wrażenia - powie zadowolona z siebie Kisielowa.

Szczególnie, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Natalka nie zrezygnuje ze swojej relacji z Mikołajem, który tak samo jak ona wyjdzie żywo z finałowej strzelaniny przed jego domem. Mostowiakowa kolejny raz spotka się z Lipińskim i padnie w jego ramiona. Czy zatem o jej ślubie z Karskim będzie można już na dobre zapomnieć? Czy Zosia na to pozwoli?

Natalka nie wyjdzie za Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

A może działania Kisielowej w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach przyniosą pożądany skutek i do ślubu Natalki i Adama jednak dojdzie? Póki co niewiele na to wskazuje. Zwłaszcza, że ostatnio Dominika Suchecka chwaliła się kadrem z planu, na którym podpisała się panieńskim nazwiskiem swojej bohaterki.

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nawet Kisielowa nie zdoła przekonać Natalki do ślubu z Adamem? Czy Mostowiakowa posłucha rad Barbary (Teresa Lipowska) i Bartka, a nie Karskiego, Hani (Wiktoria Basik) i Zosi, którzy będą za jej ożenkiem z komendantem? Bardzo możliwe, ale jak ostatecznie będzie, to przekonamy się już po wakacjach!

