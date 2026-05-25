M jak miłość. Natalka przeżyje strzelaninę, ale nie weźmie ślubu z Adamem Karskim w nastęnym sezonie? Niepokojący szczegół - ZDJĘCIA

Natalka nie zginie w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

To już pewne, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Natalka nie umrze! Mostowiakowa przeżyje strzelaninę przed domem Mikołaja, do jakiej dojdzie w finałowym 1936 odcinku przed przerwą wakacyjną, gdy policjantka spróbuje unieszkodliwić uzbrojoną Darię.

Funkcjonariuszka obezwładni byłą kochankę Lipińskiego i wezwie pomoc, ale niestety dziewczyna jej się wyrwie. Wówczas to Natalka znajdzie się w potrzasku i zacznie siłować się z Darią aż w końcu padnie strzał! Ale na szczęście w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej ukochana Adama nie zginie!

Co będzie dalej z Mostowiakową i Karskim w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Wszystko przez to, że Dominika Suchecka wciąż regularnie pojawia się na planie "M jak miłość", co jest równoznaczne z tym jej bohaterka nie zginie, a widzowie wciąż będą mogli śledzić dalsze losy Natalki. Tym bardziej, że w jej przypadku pozostanie jeszcze jedna zagwozdka, dotycząca jej ślubu z Adamem, który w finale sezonu Mostowiakowa aż trzykrotnie przełoży!

Bardzo możliwe, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Natalka nie zmieni zdania! Aktorka pochwaliła się ostatnio na swojej relacji na Instagramie zdjęciem z planu, które podpisała w taki sposób, że można przypuszczać, że do jej ślubu z Adamem wcale nie dojdzie!

- Panna Mostowiak melduje się 💆‍♀️ @mjakmilosc.official - skomentowała Dominika Suchecka.

Nie będzie ślubu Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Aktorka podpisała zdjęcie swoim panieńskim nazwiskiem, co może świadczyć o tym, że w nowym sezonie "M jak miłość" wcale nie weźmie ślubu z Adamem. Oczywiście, będzie mogła zostać także i przy swoim, jednak w praktyce w "M jak miłość" kobiety zawsze przyjmowały je po mężu.

A zatem można przypuszczać, że i w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej stan cywilny Natalki jeszcze się nie zmieni! Czy będzie to spowodowane ostatnimi dramatycznymi wydarzeniami w życiu Mostowiakowej? Co będzie dalej z jej relacją z Adamem i Mikołajem? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero po wakacjach!

