M jak miłość. Natalka przeżyje strzelaninę, ale nie weźmie ślubu z Adamem Karskim w nastęnym sezonie? Niepokojący szczegół - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-25 21:50

W nowym sezonie "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) przeżyje strzelaninę przed domem Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz)! Nie zginie po starciu z niebezpieczną kochanką Lipińskiego, Darią (Ada Chełmińska), bo wcielająca Natalka Suchecka wciąż kręci odcinki do następnego sezonu! Aktorka opublikowała zdjęcie na swojej relacji na Instagramie, na którym uwagę zwraca jeden szczegół, dotyczący właśnie jej przyszłości, a dokładniej jej ślubu z Adamem (Patryk Szwichtenberg)! Czy zatem do ślubu nie dojdzie "M jak miłość"? Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

Natalka nie zginie w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

To już pewne, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Natalka nie umrze! Mostowiakowa przeżyje strzelaninę przed domem Mikołaja, do jakiej dojdzie w finałowym 1936 odcinku przed przerwą wakacyjną, gdy policjantka spróbuje unieszkodliwić uzbrojoną Darię.

Funkcjonariuszka obezwładni byłą kochankę Lipińskiego i wezwie pomoc, ale niestety dziewczyna jej się wyrwie. Wówczas to Natalka znajdzie się w potrzasku i zacznie siłować się z Darią aż w końcu padnie strzał! Ale na szczęście w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej ukochana Adama nie zginie!

Co będzie dalej z Mostowiakową i Karskim w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Wszystko przez to, że Dominika Suchecka wciąż regularnie pojawia się na planie "M jak miłość", co jest równoznaczne z tym jej bohaterka nie zginie, a widzowie wciąż będą mogli śledzić dalsze losy Natalki. Tym bardziej, że w jej przypadku pozostanie jeszcze jedna zagwozdka, dotycząca jej ślubu z Adamem, który w finale sezonu Mostowiakowa aż trzykrotnie przełoży!

Bardzo możliwe, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Natalka nie zmieni zdania! Aktorka pochwaliła się ostatnio na swojej relacji na Instagramie zdjęciem z planu, które podpisała w taki sposób, że można przypuszczać, że do jej ślubu z Adamem wcale nie dojdzie!

- Panna Mostowiak melduje się 💆‍♀️ @mjakmilosc.official - skomentowała Dominika Suchecka.

Nie będzie ślubu Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Aktorka podpisała zdjęcie swoim panieńskim nazwiskiem, co może świadczyć o tym, że w nowym sezonie "M jak miłość" wcale nie weźmie ślubu z Adamem. Oczywiście, będzie mogła zostać także i przy swoim, jednak w praktyce w "M jak miłość" kobiety zawsze przyjmowały je po mężu.

A zatem można przypuszczać, że i w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej stan cywilny Natalki jeszcze się nie zmieni! Czy będzie to spowodowane ostatnimi dramatycznymi wydarzeniami w życiu Mostowiakowej? Co będzie dalej z jej relacją z Adamem i Mikołajem? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero po wakacjach!

