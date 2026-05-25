Koniec M jak miłość. Adam nie będzie podejrzewał, że Mikołaj chce mu odbić Natalkę! To z jego powodu odwoła ślub z Karskim - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami u świeżo upieczonych małżonków pojawi się pierwszy kryzys. Wszystko przez to, że Natalka już po raz trzeci przesunie termin swojego ślubu z Adamem, co zdecydowanie nie spodoba się Karskiemu.

Tyle tylko, że w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną policjant nie będzie świadomy, co, a raczej kto, tak naprawdę kryje się za niepewnością jego ukochanej. Oczywiście, będzie się nad tym zastawiał, ale nawet przez myśl mu nie przejdzie, że ten powód może mieć inne imię!

- Adam czuje się pewnie. Oczywiście zastanawia go, dlaczego Natalia odwleka sytuację, ale nie jest to pierwszy i nie ostatni raz, kiedy Natalia potrzebuje czasu na przemyślenia - przyznał Patryk Szwichtenberg w "Kulisach M jak miłość".

Adam nie będzie wiedział, co łączy Natalkę z Lipińskim w 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Adam będzie pewien swego, bo nie będzie miał pojęcia o tak bliskim zażyłości Natalki z Mikołajem. Co prawda, Karski będzie wiedział o wpadkach ukochanej w trakcie ich poznania, ale już o ich wspólnej kawie czy kolejnych spotkaniach już niekoniecznie.

I stąd w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną nawet nie pomyśli, że Lipiński, któremu Mostowiakowa także wpadła w oko, może być dla niego jakimś zagrożeniem. A niestety będzie i to całkiem sporym, co bez trudu zauważy Hania (Wiktoria Basik).

- Adam jest pewien tego, że to on jest wybrańcem Natalki. Nie jest świadomy tego, co może się wydarzyć lub jakie niebezpieczeństwo czyha ze strony nowego dyrektora szkoły. Więc myślę, że nie ma też takich myśli, że ktoś mógłby w tym momencie mu Natalię sprzątnąć z nosa. Nie bierze pod uwagę konkurencji - dodał Patryk Szwichtenberg w "Kulisach M jak miłość".

Natalka zostawi Adama dla Mikołaja w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość"?

Jednak w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Natalka wyprze się podejrzeń córki, przez co i Adam zbagatelizuje temat. A szkoda, bo w tym przypadku to Hania będzie mieć rację. Tym bardziej, że tego samego wieczoru Natalka zostawi i ją i Adama i wymknie się na schadzkę do domu Mikołaja!

Czy wtedy w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Adam zrozumie, że jednak nie jest sam? Ale czy na takie stwierdzenia nie będzie już za późno? Przekonamy się już niebawem!

