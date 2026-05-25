Koniec M jak miłość. Barbara przejrzy niewiernego Artura. Zachowa milczenie, ale jej mina zdradzi wszystko w ostatnim 1936 odcinku

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W finale sezonu „M jak miłość” Barbara po raz kolejny pokaże, że ma wyjątkową intuicję. Seniorka rodu zauważy, że z Arturem dzieje się coś niedobrego. Choć Rogowski będzie próbował zachowywać się normalnie i ukryć emocje przed rodziną, jego rozkojarzenie oraz nerwowość wzbudzą niepokój Mostowiakowej.

Koniec sezonu "M jak miłość": Barbara zauważy, że Artur coś ukrywa

Tuż przed wyjazdem lekarza do Poznania w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" atmosfera w domu zrobi się wyjątkowo napięta. Artur zacznie chaotycznie się pakować, będzie zamyślony i wyraźnie nieobecny myślami. Barbara od razu dostrzeże, że zięć zachowuje się inaczej niż zwykle. Marysia jak zawsze będzie troszczyć się o męża i pomagać mu przed wyjazdem. Przypomni o najważniejszych rzeczach do zabrania i spróbuje uspokoić sytuację, ale nawet ona zauważy, że Artur jest wyjątkowo spięty.

- Jedź ostrożnie, bo jesteś jakiś taki nie wiem... rozkojarzony? - zauważy Rogowska. - Nie, nie... wszystko w porządku - zapewni ją Artur.

Tyle że Barbara nie uwierzy w te zapewnienia. Mądra Mostowiakowa spojrzy na zięcia z wyraźnym smutkiem i dużą rezerwą. Nie powie niczego wprost, ale jej mina zdradzi, że wyczuwa fałsz i emocjonalny chaos Artura.

Artur nie pojedzie do Poznania w finale sezonu „M jak miłość”. Barbara słusznie wyczuje fałsz

Najgorsze dopiero nadejdzie w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość". Po wyjściu z domu Rogowski wcale nie pojedzie od razu do Poznania. Myśli lekarza całkowicie zajmie Joanna i jej wcześniejsze wyznanie miłości. Artur nie będzie potrafił wyrzucić koleżanki z głowy. W końcu zamiast ruszyć w trasę, skręci pod dom Joanny. Tam wydarzy się prawdziwy przełom, bo Rogowski wyzna lekarce, że sam także coś do niej czuje. Choć początkowo będzie próbował jeszcze walczyć z emocjami, ostatecznie wejdzie do domu Joanny. Wszystko wskazuje na to, że właśnie wtedy granica zostanie przekroczona.

Barbara będzie przeczuwała zdradę Artura w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"?

W 1936 odcinku „M jak miłość” Barbara może jeszcze nie znać całej prawdy, ale z pewnością zacznie przeczuwać, że w małżeństwie Marysi i Artura dzieje się coś bardzo złego. Tym bardziej, że seniorka od lat doskonale zna Rogowskiego i potrafi wychwycić nawet najmniejszą zmianę w jego zachowaniu.

Najbardziej przejmujące będzie jednak to, że Barbara nie powie nic Marysi. Nie będzie chciała jej martwić ani rzucać oskarżeń bez dowodów. Jednak jej spojrzenie i smutek na twarzy pokażą, że Mostowiakowa zacznie obawiać się najgorszego.

M jak miłość. Agnes zwierzy się Marysi, że nigdy nie będzie matką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość. Tak się skończy ten sezon. Artur zakochany w Joannie zostawi Marysię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.