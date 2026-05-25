M jak miłość. Zdrada Artura z Joanną wywołuje ostry sprzeciw! To nie będzie tylko jeden raz, bo zgłupiał do reszty. Marysia nigdy mu nie wybaczy?

Artur nie tylko raz zdradzi Marysię w "M jak miłość"! Będzie miał romans z Joanną w następnym sezonie

Artur zdradzi Marysię z Joanną w finale sezonu "M jak miłość", który widzowie obejrzą w TVP2 już w poniedziałek, 25.05.2026. Ale nie będzie to jednorazowy skok w bok, bo Rogowski jest zakochany w Dobrzańskiej z wzajemnością.

Nie ma co do tego wątpliwości, że w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią Marysia pozna prawdę o zdradzie Artura, a niewierny mąż będzie musiał wybrać - ona czy kochanka! Wyboru nie ułatwi mu Joanna, która nie cofnie się przed niczym, żeby Rogowski poszedł za głosem serca. To może oznaczać tylko jedno - romans Artura, który wstrząśnie całą Grabiną.

Historia zdrady Artura się powtarza w "M jak miłość". Kiedyś kochanką była Teresa, teraz Joanna

Tym samym powtórzy się historia sprzed lat w "M jak miłość", kiedy Rogowski uwikłał się w romans z prawniczką Teresą (Dominika Łakomska). Zostawił dla dużo młodszej kochanki Marysię, która z rozpaczy wpadła w depresję. A gdy zorientował się, że kochanka jest niezrównoważona psychicznie, chciała nawet zabić Marysię, było już za późno. Karą za zdradę Artura był wypadek spowodowany przez Teresę, po którym został sparaliżowany i przez wiele miesięcy był przykuty do wózka inwalidzkiego. Ta tragedia zbliżyła Rogowskich do siebie i Marysia wybaczyła Arturowi. Czy tym razem będzie podobnie? Czas pokaże.

Nie przegap: M jak miłość. Joanna po nocy z Arturem nie zrezygnuje z ich miłości. W następnym sezonie będzie gotowa na wszystko, by odebrać go Marysi - ZDJĘCIA

Na pewno zdrada Artura z Joanną wywołuje ogromne emocje wśród widzów "M jak miłość", którzy długo nie mogli uwierzyć w to, że kochający, troskliwy mąż Marysi tak bardzo się zmienił pod wpływem uczucia do lekarki. Początkowo wszyscy myśleli, że chodzi tylko o pożądanie, ale przed finałem sezonu "M jak miłość" okazało się, że Rogowski kompletnie stracił głowę dla Joanny, która podbiła jego serce.

Scenarzyści "M jak miłość" osiągnęli więc swój cel - rozpisali wątek, który wzbudza kontrowersje, ekscytację wśród fanów i pytania, co będzie dalej z Arturem i Marysią! Czy Joanna rozbije małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość" po wakacjach? Wielu jest zdania, że drugi raz Marysia nie wybaczy Arturowi zdrady.

Ostre komentarze fanów "M jak miłość" pod zdradą Artura z Joanną

W komentarzach fanów "M jak miłość" na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku nie brakuje głosów sprzeciwu, że zdrada Artura to jakieś kompletne nieporozumienie. Obrywa za to nie tylko Rogowski zakochany w Joannie, ale także jego kochanka!

M jak miłość. Tak się skończy ten sezon. Artur zakochany w Joannie zostawi Marysię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Głupi baran - Stary dziad, za kim tu szaleć - Stary cap - Nie rozumiem po co scenarzyści rozbili to małżeństwo? To tylko spowoduje spadek oglądalności. 😡 - Ciekawy wątek . Pokazuje jak to facetowi na stare lata odbija. Ale też pokazuje że żona musi zadbać o siebie i dbać o męża i też poświęcić mu czas. Trzeba pielęgnować związek całe życie. - Brak słów kretyn 😡 biedna Marysia - Ten Artur to stary dureń. Marysia powinna dać mu kopa, niech idzie do kochanki. - Nie myślałam,że znowu to zrobi. Już dostał ostrzeżenie. A ta cała Joanna nic specjalnego. - Artur zachowuje się jak najgorsza szuja - Niech spada - Jaka miłość, Artur był dla niej tylko miły a ta od razu miała kisiel w gaciach. Mam nadzieję że jak Artur zostawi Marysię to sam też zostanie sam bo mu z Joanną nie wyjdzie i wszyscy się od niego odwrócą.. Basia na pewno mu nie wybaczy.. Tylko tej Agnes szkoda bo znalazła rodzinę i w sumie po takim numerze ojca to głupio tak zostać wśród obcych ludzi i pewnie będzie musiała się wyprowadzić z domu Mostowiaków.. - Joanna to manipulantka, a Marysia to jest super kobieta i jest wspaniałą aktorką, uwielbiam ją jest kobietą z wigorem pomocna wszystko zauważy jak jej serialowa mama Basia - Niech oboje już znikną z obsady - Masakra co za baba na siłę rozwala małżeństwo - Szelma- świadomie rozbija małżeństwo- Artur zauroczony - bywa!!!! - Kryzys wieku średniego....🤷‍♀️ - Kobieto zostaw go ,znów się okaże że ma dziecko . - Szkoda bardzo tej biednej Marysi a to dziad stary - Skacze od jednej do drugiej a ta Marysia to taka dobrota - Moim zdaniem powinna go zostawić. Jak w końcu wszystkiego dowie się Basia Paweł i Piotrek a w szczególności bliźniaki to nie chciałabym być w skórze Artura. A Barbara chyba dostanie zawału na wieść o niewierności ukochanego zięcia. - Nigdy bym nie pomyślała, że Artur jest do tego zdolny 😏 no cóż.. trzeba będzie poczekać trochę na dalszy ciąg wydarzeń 🙂 - Facetom niedojrzałym odbija na starość - Po co rozwala produkcja tą rodzinę 😡 w życiu jest różnie a oglądać serial chciałabym się zrelaksować a nie stresować🤷 - I dobrze, jeszcze będzie płakał za Marysią. Mam nadzieję że Maria również pozna kogoś fajnego 🙂 - Biedna Marysia dała mu drugą szansę a on znowu zawiódł.. Przykre 😥😥 - Młoda głupia naiwna Siksa rozwala komuś związek manipulantka wredna!