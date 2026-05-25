M jak miłość. Zdrada Artura z Joanną wywołuje ostry sprzeciw! To nie będzie tylko jeden raz, bo zgłupiał do reszty. Marysia nigdy mu nie wybaczy?

Artur nie tylko raz zdradzi Marysię w "M jak miłość"! Będzie miał romans z Joanną w następnym sezonie
Artur zdradzi Marysię z Joanną w finale sezonu "M jak miłość", który widzowie obejrzą w TVP2 już w poniedziałek, 25.05.2026. Ale nie będzie to jednorazowy skok w bok, bo Rogowski jest zakochany w Dobrzańskiej z wzajemnością.
Nie ma co do tego wątpliwości, że w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią Marysia pozna prawdę o zdradzie Artura, a niewierny mąż będzie musiał wybrać - ona czy kochanka! Wyboru nie ułatwi mu Joanna, która nie cofnie się przed niczym, żeby Rogowski poszedł za głosem serca. To może oznaczać tylko jedno - romans Artura, który wstrząśnie całą Grabiną.
Historia zdrady Artura się powtarza w "M jak miłość". Kiedyś kochanką była Teresa, teraz Joanna
Tym samym powtórzy się historia sprzed lat w "M jak miłość", kiedy Rogowski uwikłał się w romans z prawniczką Teresą (Dominika Łakomska). Zostawił dla dużo młodszej kochanki Marysię, która z rozpaczy wpadła w depresję. A gdy zorientował się, że kochanka jest niezrównoważona psychicznie, chciała nawet zabić Marysię, było już za późno. Karą za zdradę Artura był wypadek spowodowany przez Teresę, po którym został sparaliżowany i przez wiele miesięcy był przykuty do wózka inwalidzkiego. Ta tragedia zbliżyła Rogowskich do siebie i Marysia wybaczyła Arturowi. Czy tym razem będzie podobnie? Czas pokaże.
Na pewno zdrada Artura z Joanną wywołuje ogromne emocje wśród widzów "M jak miłość", którzy długo nie mogli uwierzyć w to, że kochający, troskliwy mąż Marysi tak bardzo się zmienił pod wpływem uczucia do lekarki. Początkowo wszyscy myśleli, że chodzi tylko o pożądanie, ale przed finałem sezonu "M jak miłość" okazało się, że Rogowski kompletnie stracił głowę dla Joanny, która podbiła jego serce.
Scenarzyści "M jak miłość" osiągnęli więc swój cel - rozpisali wątek, który wzbudza kontrowersje, ekscytację wśród fanów i pytania, co będzie dalej z Arturem i Marysią! Czy Joanna rozbije małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość" po wakacjach? Wielu jest zdania, że drugi raz Marysia nie wybaczy Arturowi zdrady.
Ostre komentarze fanów "M jak miłość" pod zdradą Artura z Joanną
W komentarzach fanów "M jak miłość" na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku nie brakuje głosów sprzeciwu, że zdrada Artura to jakieś kompletne nieporozumienie. Obrywa za to nie tylko Rogowski zakochany w Joannie, ale także jego kochanka!
- Głupi baran
- Stary dziad, za kim tu szaleć
- Stary cap
- Nie rozumiem po co scenarzyści rozbili to małżeństwo? To tylko spowoduje spadek oglądalności. 😡
- Ciekawy wątek . Pokazuje jak to facetowi na stare lata odbija. Ale też pokazuje że żona musi zadbać o siebie i dbać o męża i też poświęcić mu czas. Trzeba pielęgnować związek całe życie.
- Brak słów kretyn 😡 biedna Marysia
- Ten Artur to stary dureń. Marysia powinna dać mu kopa, niech idzie do kochanki.
- Nie myślałam,że znowu to zrobi. Już dostał ostrzeżenie. A ta cała Joanna nic specjalnego.
- Artur zachowuje się jak najgorsza szuja
- Niech spada
- Jaka miłość, Artur był dla niej tylko miły a ta od razu miała kisiel w gaciach. Mam nadzieję że jak Artur zostawi Marysię to sam też zostanie sam bo mu z Joanną nie wyjdzie i wszyscy się od niego odwrócą.. Basia na pewno mu nie wybaczy.. Tylko tej Agnes szkoda bo znalazła rodzinę i w sumie po takim numerze ojca to głupio tak zostać wśród obcych ludzi i pewnie będzie musiała się wyprowadzić z domu Mostowiaków..
- Joanna to manipulantka, a Marysia to jest super kobieta i jest wspaniałą aktorką, uwielbiam ją jest kobietą z wigorem pomocna wszystko zauważy jak jej serialowa mama Basia
- Niech oboje już znikną z obsady
- Masakra co za baba na siłę rozwala małżeństwo
- Szelma- świadomie rozbija małżeństwo- Artur zauroczony - bywa!!!!
- Kryzys wieku średniego....🤷♀️
- Kobieto zostaw go ,znów się okaże że ma dziecko .
- Szkoda bardzo tej biednej Marysi a to dziad stary
- Skacze od jednej do drugiej a ta Marysia to taka dobrota
- Moim zdaniem powinna go zostawić. Jak w końcu wszystkiego dowie się Basia Paweł i Piotrek a w szczególności bliźniaki to nie chciałabym być w skórze Artura. A Barbara chyba dostanie zawału na wieść o niewierności ukochanego zięcia.
- Nigdy bym nie pomyślała, że Artur jest do tego zdolny 😏 no cóż.. trzeba będzie poczekać trochę na dalszy ciąg wydarzeń 🙂
- Facetom niedojrzałym odbija na starość
- Po co rozwala produkcja tą rodzinę 😡 w życiu jest różnie a oglądać serial chciałabym się zrelaksować a nie stresować🤷
- I dobrze, jeszcze będzie płakał za Marysią. Mam nadzieję że Maria również pozna kogoś fajnego 🙂
- Biedna Marysia dała mu drugą szansę a on znowu zawiódł.. Przykre 😥😥
- Młoda głupia naiwna Siksa rozwala komuś związek manipulantka wredna!