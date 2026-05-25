M jak miłość. Tak się skończy strzelanina w Grabinie w 1937 odcinku! Na ciąg dalszy trzeba będzie poczekać ponad trzy miesiące

Kiedy emisja 1937 odcinka "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Na koniec sezonu "M jak miłość" w ostatniej scenie 1936 odcinka pada strzał i nikt nie będzie wiedział, kto zostanie ranny! Wskutek ataku na Natalkę Mostowiak, na którą przed domem dyrektora Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz) napada jego była dziewczyna, niezrównoważona psychicznie Daria, rozgrywają się sceny, które pozostawią widzów w niepewności przez ponad trzy miesiące!

Bo tyle trzeba będzie czekać na emisję 1937 odcinka "M jak miłość", pierwszego po wakacjach, który rozpocznie kolejny 27 sezon. Co prawda produkcja serialu póki co trzyma w tajemnicy, co wydarzy się w 1937 odcinku, jak potoczą się losy bohaterów i jak się skończy strzelanina przed domem Lipińskiego, ale z przecieków z planu wiadomo już, że to będzie wybuchowy początek nowej serii.

Kiedy emisja 1937 odcinka "M jak miłość" w TVP2? Zgodnie z zapowiedzią produkcji dopiero na początku września. W najlepszym wypadku we wtorek, 1.09.2026, a w najgorszym dopiero tydzień później - w poniedziałek, 7.09.2026.

Co się wydarzy w 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Na pewno w 1937 odcinku "M jak miłość" wyjaśni się, czy Natalka zostanie ranna, co czeka Darię za to, że strzeliła do policjantki i przede wszystkim jak zachowa się Artur Rogowski (Robert Moskwa) po zdradzie z Joanną (Dominika Sakowicz). Czy mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) wróci do domu w Grabinie i przyzna się do nocy z Joanną? Finałowa scena 1936 odcinka "M jak miłość" to jasny sygnał, że Marysia już wie o zdradzie Artura, że teraz przeczuwa najgorsze. Ale nie zyska pewności, dopóki Rogowski nie powie jej wprost, że zakochał się w Joannie i dopuścił się zdrady.

Następny 27 sezon "M jak miłość" jest kręcony już od wczesnej wiosny. Obecnie na planie serialu realizowane są zdjęcia do odcinków, które widzowie zobaczą późną jesienią. Nie zabraknie w nich Natalki i jej narzeczonego Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg), ale będzie też Artur z Joanną u swojego boku...

Wiadomo już, że w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach do obsady wróci jeden z bohaterów, który przyczynił się do największej tragedii w rodzinie Zduńskich w ostatnich sezonu. Zobacz w naszej GALERII ZDJĘĆ, o kogo chodzi.

M jak miłość. Tak się skończy ten sezon. Artur zakochany w Joannie zostawi Marysię

