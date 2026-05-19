M jak miłość. Koniec sezonu niczego nie wyjaśni. TVP podaje datę emisji ostatniego odcinka przed wakacjami - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "M jak miłość"? Koniec sezonu już w maju 2026 r.

Koniec sezonu "M jak miłość" już ogłoszony przez TVP! Zgodnie z programem telewizyjnym Dwójki na maj dokładnie w poniedziałek, 25.05.2026, zostanie wyemitowany 1936 odcinek, który będzie ostatnim przed długą, bo trwającą aż trzy miesiące, przerwą wakacyjną.

Co prawda we wtorek, 26.05.2026, widzowie zobaczą jeszcze raz rodzinę Mostowiaków, ale w odcinku specjalnym pod tytułem "25 lat M jak miłość". Nasz srebrny jubileusz", który miał już premierę w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy przypadała 25. rocznica emisji pierwszego odcinka kultowego serialu!

Zobacz też: M jak miłość. Koniec sezonu coraz bliżej. Ostatni odcinek nie tak wcześnie jak w zeszłym roku. Kiedy przerwa w emisji serialu?

Jak się skończy "M jak miłość" przed wakacjami 2026?

Jak się skończy "M jak miłość" w obecnym sezonie? Co się wydarzy w finale 1936 odcinka i jakie wydarzenia rozegrają się nieco wcześniej w 1935 odcinku? Tylko w SuperSeriale.se.pl przeczytacie nie tylko dokładny opis, tego co się wydarzy, ale także poznacie zapowiedź następnego sezonu!

Zdrada Artura z Joanną na koniec sezonu "M jak miłość"

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" Artur Rogowski dopuści się zdrady z Joanną (Dominika Sakowicz). Oboje nie będą w stanie dłużej walczyć z rodzącym się między nimi uczuciem. Mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) nie będzie już miał wątpliwości, że zakochał się w Joannie, że to nie tylko fascynacja młodą lekarka, pożądanie, wywołane przez kryzys wieku średniego. Jak wiele Rogowski poświęci dla miłości do Joanny? Czy zostawi dla niej Marysię?

To się nie wyjaśni w finale sezonu "M jak miłość", ale w 1936 odcinku Joanna podejmie decyzję o odejściu z przychodni Rogowskiego, chcąc raz na zawsze zamknąć ten rozdział. Sytuacja skomplikuje się, gdy wieczorem Artur niespodziewanie stanie w drzwiach jej domu i wyzna jej miłość. Kiedy z ust Artura padną słowa: "Też się w tobie zakochałem", Joanna zacznie płakać, a niewierny mąż Marysi pocałuje ją i zacznie ocierać jej łzy. Nieświadomy tego, że będzie ich podglądać jego córka Agnes (Amanda Mincewicz).

Ślub Natalki i Adama Karskiego odwołany w ostatnim odcinku "M jak miłość"

Na koniec sezonu "M jak miłość" w 1935 odcinku ślub Natalki i Adama Karskiego będzie zagrożony. W związku narzeczonych z każdym dniem będzie narastał kryzys, bo Natalia nie tylko trzeci raz przełoży ślub, ale także przyzna się babci Barbarze (Teresa Lipowska) i Bartkowi (Arkadiusz Smoleński), że wątpi w to, czy naprawdę kocha Karskiego. Nie przestanie bowiem myśleć o Mikołaju Lipińskim (Mateusz Kościukiewicz).

Do życia dyrektora szkoły wróci jego była partnerka Daria (Ada Chełmińska). Nowa bohaterka "M jak miłość" w finale sezonu okaże się nie tylko pociągająca, ale także niebezpieczna. Była kochanka Lipińskiego napadnie na Natalkę i nagle padnie strzał!

Przeczytaj też: M jak miłość. Ślubu Natalki i Adama nie będzie, bo zakocha się w dyrektorze! Scenarzyści zepsują kolejny związek

W finale sezonu "M jak miłość" pełnia szczęścia zapanuje za to w rodzinie Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka, którzy razem z Frankiem (Jarosław Śmigielski) będą mieli powód do świętowania w siedlisku w Grabinie. Dzięki decyzji sądu Franek dołączy w końcu oficjalnie do rodziny Liskieckich.

Co się wydarzy przed finałem sezonu "M jak miłość"? Wydarzenia 1935 odcinka też wstrząsną wszystkimi!

Zanim nastąpi koniec sezonu "M jak miłość" już w 1935 odcinku rozegrają się wydarzania, które będą kluczowe dla dalszych losów wielu bohaterów. Przed ogromnym zagrożeniem staną wszyscy w rodzinie Chodakowskich!

Nie dość, że Sowiński (Mikołaj Krawczyk) ponownie uderzy w Olka (Maurycy Popiel), podrzucając do jego gabinetu koperty z fałszywymi łapówkami, to jeszcze dyrektor kliniki weźmie sobie na cel kolejną osobę. Pielęgniarka Tereska (Karolina Lutczyn) ostrzeże Anetę (Ilona Janyst), która natychmiast ruszy mężowi na pomoc.

O tym jak bezwzględny jest Sowiński przekona się Kasia (Paulina Lasota), która w 1935 odcinku "M jak miłość" cały czas będzie nękana przez szantażystkę, Ankę Sokołowską (Katarzyna Russ). Bo kiedy Aleksander pozna tajemnicę Kasi o ojcu jej dziecka, podle wykorzysta to przeciwko niej.

Tymczasem Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) wspólnie z przyjaciółką Klarą (Aleksandra Kisio) zastawią sprytną pułapkę na Marcina (Mikołaj Roznerski), by szefowa mogła go uwieść. Z kolei była kochanka Chodakowskiego, Martyna (Magdalena Turczeniewicz) uświadomi sobie, że zakochała się w Jakubie (Krzysztof Kwiatkowski).

39

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.