M jak miłość. Koniec sezonu niczego nie wyjaśni. TVP podaje datę emisji ostatniego odcinka przed wakacjami - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-05-19 21:37

Jak się skończy "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną? Finał sezonu serialu pozostawi wiele pytań bez odpowiedzi. Ale wiadomo już, kiedy emisja ostatniego odcinka "M jak miłość" przed wakacjami. TVP ogłasza datę końca sezonu i przy okazji ujawnia kulisy wydarzeń, które rozegrają się w finałowym odcinku. Zdrada Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) z Joanną (Dominika Sakowicz), przełożony ślub Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) oraz nowa bohaterka i strzelanina! Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, który odcinek "M jak miłość" będzie ostatnim już w maju 2026 roku.

Kiedy ostatni odcinek "M jak miłość"? Koniec sezonu już w maju 2026 r.

Koniec sezonu "M jak miłość" już ogłoszony przez TVP! Zgodnie z programem telewizyjnym Dwójki na maj dokładnie w poniedziałek, 25.05.2026, zostanie wyemitowany 1936 odcinek, który będzie ostatnim przed długą, bo trwającą aż trzy miesiące, przerwą wakacyjną.

Co prawda we wtorek, 26.05.2026, widzowie zobaczą jeszcze raz rodzinę Mostowiaków, ale w odcinku specjalnym pod tytułem "25 lat M jak miłość". Nasz srebrny jubileusz", który miał już premierę w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy przypadała 25. rocznica emisji pierwszego odcinka kultowego serialu! 

Zobacz też: M jak miłość. Koniec sezonu coraz bliżej. Ostatni odcinek nie tak wcześnie jak w zeszłym roku. Kiedy przerwa w emisji serialu?

Jak się skończy "M jak miłość" przed wakacjami 2026?

Jak się skończy "M jak miłość" w obecnym sezonie? Co się wydarzy w finale 1936 odcinka i jakie wydarzenia rozegrają się nieco wcześniej w 1935 odcinku? Tylko w SuperSeriale.se.pl przeczytacie nie tylko dokładny opis, tego co się wydarzy, ale także poznacie zapowiedź następnego sezonu! 

Zdrada Artura z Joanną na koniec sezonu "M jak miłość"

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" Artur Rogowski dopuści się zdrady z Joanną (Dominika Sakowicz). Oboje nie będą w stanie dłużej walczyć z rodzącym się między nimi uczuciem. Mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) nie będzie już miał wątpliwości, że zakochał się w Joannie, że to nie tylko fascynacja młodą lekarka, pożądanie, wywołane przez kryzys wieku średniego. Jak wiele Rogowski poświęci dla miłości do Joanny? Czy zostawi dla niej Marysię?

To się nie wyjaśni w finale sezonu "M jak miłość", ale w 1936 odcinku Joanna podejmie decyzję o odejściu z przychodni Rogowskiego, chcąc raz na zawsze zamknąć ten rozdział. Sytuacja skomplikuje się, gdy wieczorem Artur niespodziewanie stanie w drzwiach jej domu i wyzna jej miłość. Kiedy z ust Artura padną słowa: "Też się w tobie zakochałem", Joanna zacznie płakać, a niewierny mąż Marysi pocałuje ją i zacznie ocierać jej łzy. Nieświadomy tego, że będzie ich podglądać jego córka Agnes (Amanda Mincewicz). 

Ślub Natalki i Adama Karskiego odwołany w ostatnim odcinku "M jak miłość"

Na koniec sezonu "M jak miłość" w 1935 odcinku ślub Natalki i Adama Karskiego będzie zagrożony. W związku narzeczonych z każdym dniem będzie narastał kryzys, bo Natalia nie tylko trzeci raz przełoży ślub, ale także przyzna się babci Barbarze (Teresa Lipowska) i Bartkowi (Arkadiusz Smoleński), że wątpi w to, czy naprawdę kocha Karskiego. Nie przestanie bowiem myśleć o Mikołaju Lipińskim (Mateusz Kościukiewicz).

Do życia dyrektora szkoły wróci jego była partnerka Daria (Ada Chełmińska). Nowa bohaterka "M jak miłość" w finale sezonu okaże się nie tylko pociągająca, ale także niebezpieczna. Była kochanka Lipińskiego napadnie na Natalkę i nagle padnie strzał

Przeczytaj też: M jak miłość. Ślubu Natalki i Adama nie będzie, bo zakocha się w dyrektorze! Scenarzyści zepsują kolejny związek

W finale sezonu "M jak miłość" pełnia szczęścia zapanuje za to w rodzinie Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka, którzy razem z Frankiem (Jarosław Śmigielski) będą mieli powód do świętowania w siedlisku w Grabinie. Dzięki decyzji sądu Franek dołączy w końcu oficjalnie do rodziny Liskieckich. 

Co się wydarzy przed finałem sezonu "M jak miłość"? Wydarzenia 1935 odcinka też wstrząsną wszystkimi!

Zanim nastąpi koniec sezonu "M jak miłość" już w 1935 odcinku rozegrają się wydarzania, które będą kluczowe dla dalszych losów wielu bohaterów. Przed ogromnym zagrożeniem staną wszyscy w rodzinie Chodakowskich!

Nie dość, że Sowiński (Mikołaj Krawczyk) ponownie uderzy w Olka (Maurycy Popiel), podrzucając do jego gabinetu koperty z fałszywymi łapówkami, to jeszcze dyrektor kliniki weźmie sobie na cel kolejną osobę. Pielęgniarka Tereska (Karolina Lutczyn) ostrzeże Anetę (Ilona Janyst), która natychmiast ruszy mężowi na pomoc.

O tym jak bezwzględny jest Sowiński przekona się Kasia (Paulina Lasota), która w 1935 odcinku "M jak miłość" cały czas będzie nękana przez szantażystkę, Ankę Sokołowską (Katarzyna Russ). Bo kiedy Aleksander pozna tajemnicę Kasi o ojcu jej dziecka, podle wykorzysta to przeciwko niej.

Tymczasem Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) wspólnie z przyjaciółką Klarą (Aleksandra Kisio) zastawią sprytną pułapkę na Marcina (Mikołaj Roznerski), by szefowa mogła go uwieść. Z kolei była kochanka Chodakowskiego, Martyna (Magdalena Turczeniewicz) uświadomi sobie, że zakochała się w Jakubie (Krzysztof Kwiatkowski). 

M jak miłość. Taki będzie koniec sezonu. Nic się nie wyjaśni w finale. TVP już ogłasza datę emisji ostatniego odcinka przed wakacjami - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 39
M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną
Polska na ucho
Polak uwięziony w Kongo
Polska na ucho
Mediateka.pl