M jak miłość, odcinek 1935: Przebiegła Elżbieta znajdzie sposób, jak skłócić Marcina z Kamą. Najpierw będzie udawała upadek, a potem sfinguje dowód zdrady - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Upadek Elżbiety Domańskiej ze zdradą Marcina w tle w 1935 odcinek "M jak miłość" to będzie sposób pani prezes na wyjątkowo opornego ochroniarza! Co prawda podstępnej szefowej udało się zmusić Chodakowskiego, aby został jej osobistym bodyguardem, ale Marcin da jej wyraźnie do zrozumienia, że żadne romanse nie wchodzą w grę.

Jak długo Marcin w "M jak miłość" będzie się opierał uwodzicielskiej szefowej?

Tylko tylko, że Domańskiej nie odstraszy ani jego obrączka ani też zapowiedzi, że bardzo kocha swoją żonę. Dla niej Kama będzie tylko nic nieznaczącą rywalką. Nie z takimi przeciwniczkami Elżbieta już dawała sobie radę. Opór Marcina jeszcze bardziej nakręci Domańską, która będzie szukała różnych sposobów do uwiedzenia żonatego ochroniarza.

Elżbieta będzie udawała uraz nogi, żeby zwabić Marcina do siebie w 1935 odcinku "M jak miłość"

W 1935 odcinku "M jak miłość" Elżbieta opowie swojej przyjaciółce Klarze (Aleksandra Kisio) o Marcinie, który wciąż będzie się opierał jej urokowi, nie przekroczy służbowych relacji z panią prezes. Wierny i oddany Kamie, w której jest do szaleństwa zakochany. Żeby się do Chodakowskiego zbliżyć i zwabić go do swojej rezydencji, Domańska tym razem będzie udawała upadek na śliskim chodniku i uraz nogi. Ale Marcin nie da się oszukać.

Od razu zabierze szefową na badania do kliniki Olka (Maurycy Popiel), gdzie w 1935 odcinku "M jak miłość" młodszy brat od razu zorientuje się, że Domańska ma na niego chrapkę. Odkryje też, że "pacjentka" symuluje i uprzedzi Marcina, aby na nią uważał. Ostatecznie Elżbieta zmusi ochroniarza, żeby po tym wszystkim zawiózł ją do domu. W rezydencji pani prezes Chodakowski oznajmi, że niepotrzebnie wymyśliła ureaz, bo on i tak nie da się uwieść! Doradzi Domańskiej, aby nie traciła na niego czasu, bo to z góry przegrana sprawa.

Przyjaciółka Domańskiej w 1935 odcinku "M jak miłość" wymyśli sposób, jak poróżnić Marcina z Kamą

Po tej porażce Elżbieta w 1935 odcinku "M jak miłość" będzie tak wściekła, że podczas spotkania z Klarą zapowie, że jest nawet gotowa wyrzucić Marcina z pracy! Bo skoro nie będzie jej kochankiem, szkoda jej zachodu. Przyjaciółka Domańskiej podsunie jej jednak sposób, żeby Chodakowski w końcu uległ... Klara zasugeruje, że Elżbiecie pójdzie łatwiej, jeśli najpierw skłóci Marcina z Kamą, a potem dzięki sztucznej inteligencji sfinguje dowód zdrady. Tak aby Kama uwierzyła, że Marcin jest kochankiem szefowej.

Czy intryga Elżbiety przeciwko Marcinowi i Kamie się uda? To się wyjaśni najwcześniej w nowych odcinkach "M jak miłość" jesienią 2026, bo pod koniec maja zaczyna się już przerwa wakacyjna w emisji serialu.

M jak miłość. Szefowa Marcina będzie chciała go uwieść! Oto co zrobi Elżbieta, by zdobyć męża Kamy