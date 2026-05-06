M jak miłość. Ślubu Natalki i Adama nie będzie, bo zakocha się w dyrektorze! Scenarzyści zepsują kolejny związek

Czy Natalka i Adam Karski w "M jak miłość" wezmą ślub?

Ślub Natalki i Adama Karskiego w następnym sezonie "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania! Nie ma już szans na to, że narzeczeni pobiorą się w obecnym sezonie, bo do finału zostało tylko kilka odcinków. Ostatni odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany najpewniej we wtorek, 26 maja 2026 roku, ale dokładna data emisji nie jest jeszcze potwierdzona przez TVP!

Co prawda na profilach "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie już pojawiła się zapowiedź ślubu Natalii i Adama, to wiele wskazuje na to, że na drodze do szczęścia tej pary stanie Mikołaj Lipiński. Dyrektor szkoły, z którym Natalka była na randce w dniu zaręczyn z Karskim, wysłała jej nawet czułą wiadomość, że liczy na więcej. Na jednym, z pozoru niewinnym spotkaniu, na pewno się nie skończy. Ale ciąg dalszy nastąpi dopiero w odcinkach "M jak miłość" jesienią 2026 roku.

"Natalia powiedziała „tak”♥️ Czekamy zatem na ślub w Grabinie😊 Oby żyli długo i szczęśliwie😘" - taki komunikat produkcji "M jak miłość" po zaręczynach fani mogą już przeczytać.

Czy Natalka w "M jak miłość" zakocha się w Mikołaju i zostawi Adama przed ślubem?

Wszyscy widzowie muszą się liczyć z tym, że ten ślub wcale nie jest przesądzony! Że niespodziewanie uczucie Natalii do Mikołaja może zniszczyć jej związek z Adamem. Nie bez powodu scenarzyści wprowadzili do fabuły dyrektora szkoły. Nowy bohater ma zamieszać między Natalką a Karskim. Dla fanów serialu to oczywiste, że Lipiński wyciągnął policjantkę na randkę, bo chce ją zdobyć, rozkochać w sobie i odebrać Adamowi.

Dlatego zaręczyny Natalii i Adama w 1930 odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany w poniedziałek, 4.05.2026, trudno oceniać jako szczęśliwe wydarzenie i zapowiedź szybkiego ślubu.

Komentarze fanów "M jak miłość" nie pozostawiają wątpliwości, że ten miłosny trójkąt nie wróży niczego dobrego!

M jak miłość. Adam oświadczy się Natalce, a ona pójdzie na randkę z Mikołajem!

- No ledwo co powiedziała "tak", a już się dla niej romans szykują 😆 Także z tym ślubem,nie ma co mówić hop 😁 - Mam jakieś przeczucie że Natalia skrzywdzi Adama.... - Nie dojdzie do niego. Szykuje się chory romans z dyrektorem. Znowu mącicie w tym chorym scenariuszu. - Żeby go tylko nie olała dla dyrektora, spodziewam się że tak będzie - Ten dyrektor się nie umywa do Adama i ma dobre relacje z córką powinna mu powiedzieć o zaręczynach i nie ciągnąc tej znajomości ale to nasze życzenie a scenarzysta na pewno ma jakieś pokrewne pomysły - Natalia jest zaburzona emocjonalnie. Sama tak naprawdę nie wie, czego chce i z kim chce. To nie skończy się heppy endem..... Za kolorowo by było. Coś będzie ... - Natalka odziedziczyła geny po Hance i na bank ktoś ucierpi - Szkoda Adama Natalia nie będzie z nim. - Adam to wspaniały człowiek pod każdym względem i...niestety źle ulokował swoje uczucia...Tak naprawdę Natalka nie kocha Adama i jest z nim bo wie, że nie ma już szans u Bartka. To co odpowiedziała Babci Basi daje do myślenia...Na dodatek spotkanie z dyrektorem, na którym była taka radosna...jak nigdy. Będą kłopoty...Szkoda mi Adama - Oj myślę, że Pan Dyrektor namiesza... 🫣🤭 - Myślę że ślubu nie będzie....Tak szczerze mówiąc coraz gorsze te odcinki 🙈 - Nie powinna spotykać się z tym Mikołajem. Mam przeczucie ,że to będzie jakiś stalker. Nie da jej spokoju. - Coś czuję , że Natalka będzie miała , romans z dyrektorem .Ale mam nadzieję że tak nie będzie . - Natalia sama nie wie czego chce ,oby jej dyrektor nie namącił w głowie.