M jak miłość. Na ślub Anity i Kamila czekają wszyscy! Melania Grzesiewicz ogłasza zaręczyny - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-05-01 21:10

Czy Anita i Kamil wezmą ślub w "M jak miłość" w następnym sezonie? Nowe odcinki są cały czas nagrywane i na pewno nie zabraknie w nich tej uwielbianej pary. Chociaż zakochani są razem od blisko pięciu lat, to do ślubu wcale im się nie śpieszy. Tymczasem Melania Grzesiewicz, która gra rolę Anity, na swoim profilu na Instagramie właśnie ogłasza zaręczyny. Dokładnie 1 maja jedna z piękniejszych aktorek z "M jak miłość" pokazuje pierścionek zaręczynowy i chwali się wszystkim, że powiedziała "tak". Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Melania Grzesiewicz, aktorka z M jak miłość, prezentuje pierścionek zaręczynowy na dłoni, obejmując partnera. Obok, w podwójnym kadrze, uśmiecha się pozując z Marcinem Bosakiem.
Melania Grzesiewicz (Anita z M jak miłość) zaręczona M jak miłość sesja. Melania Grzesiewicz (Anita), Kamil (Marcin Bosak) M jak miłość odc. 1892. Kamil (Marcin Bosak), Anita (Melania Grzesiewicz)
Czy będzie ślub Anity i Kamila w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026? 

Ślub Anity i Kamila w "M jak miłość" to jedna z bardziej wyczekiwanych chwil w wątku tej pary! Nikt już nie ma wątpliwości, że są dla siebie stworzeni, że zbudowali solidny związek, oparty na zaufaniu, wsparciu i wielkiej miłości. A do tego stworzyli kochającą rodzinę dla Poli (Hania Nowosielska), córki Kamila i Weroniki (Ewelina Kudeń-Nowosielska). Ale to od scenarzystów serialu zależy, czy jedna z bardziej lubianych par w "M jak miłość" wreszcie się pobierze.

Nawet Melania Grzesiewicz i Marcin Bosak nie wiedzą do końca, jak potoczą się losy ich bohaterów w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026 roku. Często sami są zaskoczeni tym, w jakim kierunki rozwija się ich wątek, więc niespodzianek nie brakuje. Już dwa lata temu Melania Grzesiewicz wspominała o ślubie Anity i Kamika, ale wyjaśniła, że sama nie wie, czy zakochani kiedyś powiedzą "tak" przed ołtarzem!

Melania Grzesiewicz zaręczona! Aktorka z "M jak miłość" pokazała narzeczonego i pierścionek

Prywatnie Melania Grzesiewicz na swoim profilu na Instagramie w relacji z majówkowego wyjazdu do Anglii przekazała wszystkim obserwującym radosną nowinę - aktorka z "M jak miłość" właśnie się zaręczyła! Pokazała przy tym nie tylko zdjęcie z ukochanym narzeczony, lecz także piękny pierścionek zaręczynowy

"Faktycznie w piękne miejsce pojechaliśmy... I said yes" - napisała Grzesiewicz. Mimo że ekranowa Anita z "M jak miłość" bardzo chroni swoje życie prywatne i nie dzieli się zbyt często kadrami z rodziną, czy partnerem, to tym razem zrobiła wyjątek. Gratulacje!

