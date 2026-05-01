M jak miłość. Na ślub Anity i Kamila czekają wszyscy! Melania Grzesiewicz ogłasza zaręczyny - ZDJĘCIA

Czy będzie ślub Anity i Kamila w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026?

Ślub Anity i Kamila w "M jak miłość" to jedna z bardziej wyczekiwanych chwil w wątku tej pary! Nikt już nie ma wątpliwości, że są dla siebie stworzeni, że zbudowali solidny związek, oparty na zaufaniu, wsparciu i wielkiej miłości. A do tego stworzyli kochającą rodzinę dla Poli (Hania Nowosielska), córki Kamila i Weroniki (Ewelina Kudeń-Nowosielska). Ale to od scenarzystów serialu zależy, czy jedna z bardziej lubianych par w "M jak miłość" wreszcie się pobierze.

Nawet Melania Grzesiewicz i Marcin Bosak nie wiedzą do końca, jak potoczą się losy ich bohaterów w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026 roku. Często sami są zaskoczeni tym, w jakim kierunki rozwija się ich wątek, więc niespodzianek nie brakuje. Już dwa lata temu Melania Grzesiewicz wspominała o ślubie Anity i Kamika, ale wyjaśniła, że sama nie wie, czy zakochani kiedyś powiedzą "tak" przed ołtarzem!

Melania Grzesiewicz zaręczona! Aktorka z "M jak miłość" pokazała narzeczonego i pierścionek

Prywatnie Melania Grzesiewicz na swoim profilu na Instagramie w relacji z majówkowego wyjazdu do Anglii przekazała wszystkim obserwującym radosną nowinę - aktorka z "M jak miłość" właśnie się zaręczyła! Pokazała przy tym nie tylko zdjęcie z ukochanym narzeczony, lecz także piękny pierścionek zaręczynowy

"Faktycznie w piękne miejsce pojechaliśmy... I said yes" - napisała Grzesiewicz. Mimo że ekranowa Anita z "M jak miłość" bardzo chroni swoje życie prywatne i nie dzieli się zbyt często kadrami z rodziną, czy partnerem, to tym razem zrobiła wyjątek. Gratulacje!