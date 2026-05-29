Koniec sezonu Barw szczęścia. Bruno wycofa się ze ślubu z Karoliną w ostatnim 3391 odcinku? Jeszcze ne będzie pełnoprawną żoną Stańskiego! - ZDJĘCIA

Finał sezonu "Barwy szczęścia" odcinek 3391 ostatni przed wakacjami - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Koniec sezonu "Barw szczęścia" postawi przyszłość małżeństwa Karoliny i Bruna pod znakiem zapytania. Co prawda Stański nie będzie miał powodów, żeby wątpić w uczciwość żony, a także w to, że Karolina wyszła za niego za mąż tylko z miłości, lecz słowa Łukasza dadzą mu sporo do myślenia. Przyjaciela mocno zdziwi tak nagły ślub Bruna z Karoliną w Las Vegas.

Bruno po ślubie z Karoliną dostanie ostrzeżenie od Łukasza w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia"

W ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zapyta wprost, Stańskiego, czy to ona go do tego namówiła, zaciągnęła przed ołtarz, bo uchodzi za kobietę, która lubi podkręcać wszystko na swoją korzyść. Zdaniem Łukasza łączenie pracy z życiem prywatnym nie wszystkim wychodzi na dobre. Może mieć fatalne skutki dla Bruna, który w hotelu musi się liczyć ze wspólnikami, inwestorami.

Finał sezonu "Barw szczęścia". Karolina nie będzie pełnoprawną żoną Bruna

W finale sezonu "Barw szczęścia" Bruno po ślubie z Karoliną uzna jednak, że nie od razu sformalizują małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego. Zgodnie z prawem w Polsce ich ślub w Las Vegas będzie bez większego znaczenia bez jednej wizyty w urzędzie i złożenia odpowiednich dokumentów. Żona Stańskiego zacznie naciskać na to, żeby załatwili wszystko do końca. Tyle, że Bruno będzie planował jeszcze coś innego, o czym nie powie Karolinie.

- Mam te papiery do urzędu stanu cywilnego...

- Już? Tak szybko?

- A na co czekać? Wypełnimy, złożymy i będzie po sprawie. Będziemy oficjalnie mężem i żoną ze wszystkimi prawami i obowiązkami

- Widzisz, nie mam teraz trochę czasu za bardzo...

- Chcesz się wycofać? - zapyta Karolina, którą zaniepokoi odpowiedź Bruna.

- Nie... Nie możemy kilka dni zaczekać? Muszę się sprawami finansowymi zająć. Mamy lekką dziurę budżetową po tym wyjeździe do Stanów, trzeba ją zasypać - wyjaśni pokrętnie Stański.

- No dobra, tylko nie czekajmy z tym za długo, bo cała sprawa się rozmyje, a ja chcę być pełnoprawną panią Stańską...

- Ja też tego chcę. Bardzo... - taka odpowiedź Bruna w ostatnim 3391 odcinku "Barw szczęścia" tylko na chwilę uśpi czujność Karoliny.

Dopiero w następnym sezonie "Barw szczęścia", w pierwszym odcinku po wakacjach numer 3392 Bruno wręczy Karolinie intercyzę, żeby zabezpieczyć się na wypadek rozwodu. Nie będzie do końca ufał swojej żonie...

Barwy szczęścia. Atak Lucyny na Wilka to będzie podstęp!