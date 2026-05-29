Koniec Barw szczęścia. Ola nie wróci do Justina w ostatnim 3391 odcinku! Obieca tylko jedno - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3391 ostatni przed wakacjami - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed wakacjami, Justin wciąż będzie walczył o Olę, która nie wróci do niego po sfingowanej zdradzie Justina. Zamilska nie uwierzy ani w tłumaczenia ukochanego, ani broniącej go Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), ani nawet Reginy, z którą rzekomo miał dopuścić się niewierności. Szczególnie, że Skotnickiemu jeszcze wciąż nie uda się znaleźć dowodów na winę Karoliny (Marta Dąbrowska), mimo pomocy Sebastiana (Marek Krupski).

Ale w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Skotnicki tak łatwo się nie podda. Justin spróbuje wpłynąć na uczucia ukochanej, co początkowo mu się uda, bo przez ich wspólne zdjęcia do Oli faktycznie wrócą miłe wspomnienia. A gdy do tego wszystkiego dojdzie jeszcze troska ukochanego o jej zdrowie, to już w ogóle.

Ola w końcu da Justinowi nadzieję w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed wakacjami!

Tyle tylko, że w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed wakacjami, to wcale nie potrwa długo, bo temat rzekomej zdrady wróci do Oli jak bumerang. Do tego stopnia, że nie zdecyduje się ona jeszcze wrócić do Justina. Aczkolwiek w końcu da mu nadzieję, że być może uda się to jeszcze posklejać. Tym bardziej, że Justin zapowie gotowość do dalszej walki!

- Bez ciebie tu jest taki porządek, że aż oczy bolą. Tęsknie za twoim bałaganem - wyzna jej Justin.

- Ja też tęsknie za tym, żeby ktoś po mnie ogarnął - odwzajemni mu się Ola.

- Ja wszystko posprzątam. Całe nasze życie. Obiecuję, że się nie poddam - zapewni ją Skotnicki, na co w odpowiedzi w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed przerwą wakacyjną, usłyszy - Próbuj Justin. Ale ja Ci mogę obiecać, że się uda. Cześć.

Zmotywowany Skotnicki nie przestanie walczyć o Zamilską w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed przerwą wakacyjną!

W tym momencie w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed wakacjami Ola się rozłączy. Jednak dla Justina to nie będzie koniec walki. Zwłaszcza, że ukochana w końcu da mu nadzieję na to, że być może mu wybaczy. I stąd Skotnicki zrobi wszystko, aby właśnie tak się stało. Ale nie tylko przez udowodnienie swojej niewinności, ale także dalsze wpływanie na ukochaną.

W finale w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Justin jeszcze wyśle Oli wiadomość z zaproszeniem w podobnym tonie, jak wcześniej ją zmiękczył. Ale czy i tym razem to mu się uda? Tego dowiemy się już w nowym sezonie!

- Od tego porządku tutaj, można się udusić. Może wpadłabyś trochę pobałaganić? :) - wyśle Justin i zacznie nerwowo oczekiwać na odpowiedź, ale w finale sezonu już się jej nie doczeka. A jak będzie potem? Przekonamy się już we wrześniu!

Barwy szczęścia. Justin zdemaskuje Karolinę! To ona wysłała do Oli przerobione nagranie z monitoringu