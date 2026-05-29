Pierwsza miłość znika z Polsatu. Tak zakończą się losy bohaterów – ZDJĘCIA

Emisja obecnego sezonu zakończy się w piątek, 12 czerwca. Widzowie pożegnają się z postaciami na wiele tygodni. Aktorzy i twórcy formatu udają się na odpoczynek, aby niebawem powrócić z zupełnie nową dawką energii i pomysłów na kolejne przygody. Damian Kulec i Aneta Zając oficjalnie pożegnali się z fanami i potwierdzili na profilu społecznościowym serialu, że ekipa wraca do pracy w lipcu. Po wakacjach, w jesiennej ramówce Polsatu, ruszy zupełnie nowa seria, która odpowie na pytania pozostawione w czerwcowym finale.

W dniach 8-12 czerwca zostaną wyemitowane ostatnie odcinki serialu "Pierwsza miłość". Zobaczymy wtedy epizody: 4232, 4233, 4234, 4235, 4236.

Przełom w sprawie Kazanowej

Ostatnie dni przed wakacyjną przerwą przyniosą ogromne emocje mieszkańcom Wadlewa. Najbardziej wyrazistym punktem finałowych odcinków będzie rozwiązanie tajemnicy zniknięcia Kazanowej. Zenek nie wytrzyma dłużej psychicznego ciężaru i pod wpływem ultimatum Róży postanowi wyznać Sewerynowi całą prawdę o feralnej nocy w lesie. Zanim jednak dokończy swoją spowiedź, do akcji wkroczy policja z sensacyjnymi wiadomościami. Okazuje się, że ŻONA SEWERYNA ŻYJE, ale uległa poważnemu wypadkowi. Potrącenie doprowadziło do uszkodzenia płata czołowego mózgu, a Seweryn spędzi ostatnie chwile sezonu na drżeniu o życie ukochanej. Dodatkowo porządek we wsi zburzy agresywne zachowanie Mirona, który ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna.

W życiu Pawła pojawia się Mariusz

Równie dynamicznie potoczą się losy we Wrocławiu, gdzie głównym bohaterem wydarzeń stanie się Paweł. Mężczyzna spróbuje wrócić do normalności i podejmie pracę na złomowisku, jednak natychmiast dopadnie go silny atak psychotyczny. Jego brat Mariusz, który dopiero co dowiedział się, że Paweł w ogóle żyje, spróbuje wywieźć go pod Poznań. Paweł ma jednak inny plan i poprosi o ratunek Kacpra. Finał tej historii okaże się bardzo mroczny – Kacper użyje policyjnych wpływów, by odeprzeć Mariusza, a następnie, bez wiedzy Ilony, potajemnie zwiększy Pawłowi dawkę leków, co zwiastuje potężne kłopoty w kolejnym sezonie.

Życiowe zakręty Elizy oraz Łukasza

Wątek rozwodowy Elizy i Bolka osiągnie punkt kulminacyjny. Spotkanie mediacyjne zakończy się bezwzględnym kontrpozwem ze strony męża. Nieobliczalny Bolesław oskarży Elizę o zdradę i zagrozi odebraniem majątku. Kobieta z powodu stresu wyląduje w szpitalu, choć chwilę oddechu przyniesie jej romantyczny piknik na przystanku z nowo poznanym mężczyzną. Sielankę zepsuje fakt, że każdy jej krok śledzi prywatny detektyw. Tymczasem mury więzienne oficjalnie opuści Łukasz Mejer. Choć z pomocą Bartka i Ilony chce zacząć wszystko od zera i unikać Marty, przewrotny los doprowadzi do ich szybkiego spotkania na wolności.

Bardzo złe przeczucia Melki

W ostatnim odcinku sezonu Melka i Piotrek będą świętować swoje osobiste szczęście w gronie najbliższych. W hucznej zabawie weźmie udział nawet Łucja Reterska. Mimo radosnej atmosfery, Melka nie będzie potrafiła pozbyć się lęku. Bohaterka zacznie obawiać się, że pasmo sukcesów zostanie przerwane przez nagły dramat, a scenariusz ułoży się tak, że jej intuicja szybko okaże się słuszna. Spokoju nie zazna też Janek, którego niespodziewanie odwiedzi dawny kolega z pracy i zacznie zadawać niebezpieczne pytania o Lilkę.