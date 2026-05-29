Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4229

W serialu "Pierwsza miłość" życie wrocławskich bohaterów znów mocno się skomplikowało, co zmusiło ich do zmierzenia się z trudną rzeczywistością. Ostatnio Julita musiała przyznać przed samą sobą, że połączenie zawodowych ambicji z relacją z Radkiem okazało się zadaniem ponad jej siły. Tymczasem u Marysi panowało spore poruszenie, ponieważ przygotowała ona wystawną ucztę z okazji wizyty Pawła, na którą z wielką niecierpliwością czekała mała Julka. Atmosfera zagęściła się, gdy ojciec dziewczynki pojawił się znacznie przed czasem, co doprowadziło do ostrej konfrontacji z Kacprem tuż pod kamienicą. Problemy nie ominęły również boiska, gdzie Iskra stanęła przed szansą na awans, jednak ich najlepszy zawodnik zupełnie stracił formę po tym, jak rzuciła go dziewczyna dla Borysa. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4229 - streszczenie

Kostek jest bardzo zadowolony z faktu, że Mikołaj w końcu opuszcza szpital i wróci razem z nim do domu. Takie obrót spraw wywołuje smutek u Alana, któremu jest przykro, że syn tak bardzo cieszy się na myśl o wyprowadzce. Mężczyzna dochodzi do gorzkiego wniosku, że osoba, która faktycznie wychowała chłopca, zawsze będzie dla niego ważniejsza niż biologiczny ojciec. Tymczasem Borys, choć widzi w Kamili idealną kandydatkę na partnerkę, decyduje się odłożyć własne szczęście na bok dla dobra swojego zespołu. Postanawia podjąć próbę przekonania dziewczyny, aby ta zdecydowała się na powrót do Maksa. W tym samym czasie Julka ucieka z lekcji, by potajemnie spędzić czas z Pawłem na wspólnym spacerze z psem. Ich sielanka kończy się w parku, gdzie natykają się na poprzednich właścicieli Wafla, co prowadzi do gwałtownej i brutalnej konfrontacji.

"Pierwsza miłość" odc. 4229 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowsze perypetie mieszkańców Wrocławia oraz okolicznego Wadlewa można śledzić regularnie na antenie stacji, która od lat emituje tę popularną produkcję. Widzowie zainteresowani tym, jak zakończy się niebezpieczne spotkanie Julki w parku oraz czy Borys dopnie swego, powinni zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Seriale obyczajowe mają to do siebie, że najlepiej ogląda się je w domowym zaciszu tuż po pracy czy szkole. Odcinek 4229 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to prawdziwy fenomen, który gości w naszych domach już od 2004 roku, pokazując losy Marysi, Kingi oraz ich bliskich. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie dorastają, zakładają rodziny i radzą sobie z wyzwaniami, jakie rzuca im życie w tętniącym energią Wrocławiu. Scenarzyści dbają o to, by w fabule nie brakowało ani wątków humorystycznych, ani tych bardziej poważnych, dotyczących istotnych problemów społecznych. To właśnie ta różnorodność i bliskość codziennym sprawom sprawia, że serial wciąż cieszy się sympatią i zainteresowaniem wielu osób. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)