Koniec Barw szczęścia. Rodziny zmówią się przeciwko Ewie i Romeo w ostatnim 3391 odcinku. Taką strategię przyjmą po ich ślubie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3391 ostatni przed wakacjami - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed wakacjami, Grzelakowie doznają szoku, gdy otrzymają od Ewy i Romea zdjęcie ze swojego ślubu. Tym bardziej, że młodzi ani słowem nie zająkną im się o swoich planach, a oni dowiedzą się o wszystkim po fakcie. Oczywiście, jak podaje swiatseriali.interia.pl Aldona nie będzie zadowolona z takiego stanu rzeczy, ale nic nie będzie w stanie zrobić.

- Nie musieli nikogo pytać o zgodę, są dorośli - zauważy Borys.

- Są pełnoletni, nie dorośli. To duża różnica - poprawi go żona.

W tym momencie w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed przerwą wakacyjną Borys zacznie pocieszać żonę, że przecież po ślubie młodych i tak nic się nie zmieni.

- Skarbulku, to tylko papier. Oni dalej są zależni od nas - uzna Grzelak.

Taki plan działania ustalą Aldona, Borys i Elżbieta po ślubie Ewy i Romea w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed wakacjami!

Tuż po rozmowie z mężem w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed wakacjami, Aldona skontaktuje się z Elżbietą, która także otrzyma zdjęcie od nowożeńców i zareaguje na nie podobnie jak Aldona. Żeleńska zaprosi do siebie Grzelaków, aby mogli na spokojnie przegadać temat i zastanowić się, jak teraz potraktować młodych małżonków.

Oczywiście, w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Grzelakowie przyjmą zaproszenie Żeleńskiej i zjawią się w domu Elżbiety. Opiekunowie wymienią się swoimi uwagami, po czym ustalą wspólną strategię.

- Całą noc oka nie zmrużyłam. Myślałam o tym, jak powinniśmy się zachować. I nic nie wymyśliłam. Wszystko wydaje mi się bez sensu - zacznie zdołowana Elżbieta.

- Z jednej strony chce mi się im powiedzieć: a róbcie sobie, co chcecie, skoro uważacie, że jesteście tacy dorośli... - zacznie Aldona, ale Borys jej przerwie - Ale tak nie można. Uważam, że nic nie powinniśmy robić...

- Mamy udawać, że nic się nie stało? - zdziwi się Żeleńska.

- Tego nie powiedziałem. Dajmy im do zrozumienia, że tego nie pochwalamy, ale na pewno nie powinniśmy rzucać im kłód pod nogi. Ja bym po prostu niczego nie zmieniał i zobaczymy, co będzie dalej - dokończy Grzelak.

Walawska i Bianchi nie zamieszkają razem po swoim ślubie w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed przerwą wakacyjną!

Chwilę później w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed wakacjami, w domu Elżbiety w końcu zjawią się i młodzi, którzy już na wstępnie zaczną tłumaczyć się swoimi bliskim, że dobrze przemyśleli swoją decyzję o ślubie i nie podjęli jej pod wpływem chwili. Młodzi małżonkowie oświadczą im, że zechcieliby teraz razem zamieszkać.

Ale tu pojawi się problem, bo nie będą mieli, gdzie! Tym bardziej, że Grzelakowie nie przyjmą ich do siebie, aby wspólnie zamieszkali w pokoju Aleksa (Hubert Wiatrowski), a Elżbieta nie zgodzi się, aby Romeo zamieszkał u niej.

W tej sytuacji w 3391 odcinku "Barw szczęścia", ostatnim przed przerwą wakacyjną, młodzi małżonkowie postanowią sobie coś wynająć. Tyle tylko, że obecnie nie będzie ich na to stać, przez co będą musieli zdać się na łaskę swoich opiekunów i mimo ślubu zamieszkać osobno, tak jak to było do tej pory, zgodnie z planem ich bliskich!

