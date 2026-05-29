Dziedzictwo, odcinek 938. Lerzan planuje ślub z Sinanem. Aynur przestanie wierzyć w uczucia prokuratora? - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-29 13:28

Aynur dowiaduje się, że Lerzan za wszelką cenę planuje wyjść za mąż za Sinana, co jest dla niej ogromnym ciosem. Ayse zbiera mocne dowody na Deryę, więc ta zaczyna kombinować, jak usunąć niewygodną policjantkę. Cansel panikuje po niepowodzeniu akcji przeciwko Nanie i Poyrazowi, a bezwzględny Trucizna stawia jej ultimatum. Poyraz z kolei decyduje się wyznać Nanie miłość w romantycznym liście. Wszystko to wydarzy się w 938. odcinku, który zobaczymy 4 czerwca.

W 937. epizodzie Ayse była o krok od rozwiązania zagadki morderstwa, przez co znalazła się na celowniku Deryi. Sinan bardzo chłodno odniósł się do Aynur po tym, jak odwiedziła go Lerzan, a Nana bezwiednie próbowała połączyć Poyraza z nią samą, nie mając pojęcia, że to do niej wzdycha mężczyzna. Cansel zaczęła wcielać w życie plan gangstera, ale jej wysiłki spełzły na niczym, gdy Poyraz nagle pojawił się w domu.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 938

Nieustępliwa Ayse z powodzeniem zabezpiecza kolejne twarde dowody świadczące przeciwko Deryi, co sprawia, że osaczona morderczyni traci nad sobą kontrolę i zaczyna planować ostateczne, fizyczne wyeliminowanie dziewczyny, by ratować własną wolność.

Cansel wpada w głęboką panikę i histerię po tym, jak jej tajna operacja przeciwko Nanie oraz Poyrazowi kończy się kompletnym fiaskiem, jednak niebezpieczny Trucizna nie zna litości i daje przerażonej kobiecie ostatnią, ostateczną szansę na wykonanie zadania.

Zraniony i dumny Poyraz po długich wewnętrznych walkach wreszcie uświadamia sobie, że jest bez pamięci zakochany w Nanie i natchniony tą nagłą pewnością postanawia przelać swoje głębokie emocje na papier, pisząc do niej pełen uczucia list miłosny.

W tym samym czasie w domu prokuratora dochodzi do dramatycznego zwrotu akcji, gdy skromna Aynur z ogromnym bólem i niedowierzaniem dowiaduje się, że wyrachowana Lerzan zamierza oficjalnie i za wszelką cenę zostać prawną narzeczoną oraz żoną Sinana.

Dziedzictwo, odcinek 938: Lerzan chce za wszelką cenę poślubić Sinana. Aynur będzie walczyć o względy prokuratora? [ZDJĘCIA]
Galeria zdjęć 7

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 938. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek, 4 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

Sonda
Wolisz tureckie, czy polskie seriale?