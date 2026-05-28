W poprzedniej odsłonie tureckiego hitu Nana wspierała Poyraza w kwestiach sercowych podczas przygotowań do imprezy niespodzianki dla przerażonej szantażem Cansel. Błyskotliwa Ayse nie ustawała w dążeniu do odkrycia mrocznych tajemnic Deryi i ustalenia okoliczności śmierci Leyli. Jak podawał w swoim tekście portal Eska, prokurator Sinan i urocza Aynur poczuli do siebie wyraźną miętę, jednak obojgu zabrakło wtedy odwagi na szczere wyznanie narastającego uczucia.

Ayse na tropie morderstwa Leyli w 937 odcinku serialu Dziedzictwo

Błyskotliwa policjantka Ayse gromadzi kluczowe dowody i bez wahania mknie przed siebie w policyjnym śledztwie. Odkrycie całej prawdy o brutalnym zabójstwie Leyli wisi w powietrzu, ponieważ funkcjonariuszce brakuje dosłownie chwili do pełnego zdemaskowania Deryi w tej skomplikowanej układance. Bezwzględna kryminalistka doskonale zdaje sobie sprawę z rosnącego zagrożenia i postanawia za wszelką cenę wyeliminować dociekliwą badaczkę.

W tym samym czasie prokurator Sinan potwornie boi się własnych uczuć i poważnego zaangażowania w relację z Aynur. Mężczyzna celowo przybiera chłodną maskę i traktuje zdezorientowaną dziewczynę z ogromnym dystansem, aby skutecznie ukryć swoje prawdziwe oblicze. Całą trudną sytuację dodatkowo zagęszcza niespodziewane przybycie atrakcyjnej Lerzan, która okazuje się bardzo bliską znajomą z czasów wczesnego dzieciństwa prawnika.

W innej części miasta zdezorientowana Nana błędnie zakłada, że gorące serce Poyraza bije dla jakiejś tajemniczej nieznajomej. Zmartwiona dziewczyna bardzo gorąco namawia mężczyznę do odważnego wyznania miłości wybranej przez niego kobiecie. Bohaterka nie ma przy tym bladego pojęcia, że to ona sama stanowi najważniejszy obiekt jego najszczerszych westchnień.

Przyparta do muru Cansel musi ostatecznie ulec bezwzględnemu szantażowi i zacząć działać wbrew własnemu sumieniu. Przerażona kobieta z ogromnym bólem bardzo niechętnie realizuje okrutne polecenia podsunięte przez Truciznę w ramach zaplanowanej intrygi. W najmniej odpowiednim momencie w domowych drzwiach staje jednak Poyraz i ledwie brakuje ułamków sekund, aby przyłapał swoją siostrę na gorącym uczynku.

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki telenoweli Dziedzictwo w telewizji

Turecką produkcję można śledzić każdego dnia tygodnia o godzinie 16.05 na ogólnopolskiej antenie TVP1. Uroczysta premiera 937 epizodu zaplanowana została na środę 3 czerwca 2026 roku dla wszystkich sympatyków serii. Widzowie bez czasu na ciągłe śledzenie telewizyjnej ramówki mogą bez problemu nadrobić wszystkie zaległości, wchodząc na popularną internetową platformę TVP VOD.

Poznaj pełną fabułę oraz gwiazdorską obsadę tureckiego serialu Dziedzictwo

Fabuła skupia się na skomplikowanych losach sióstr Seher i Kevser. Rodzina wychowana przez staruszka Yusufa prowadzi niezwykle skromne i radosne życie na uboczu. Ścieżki obu kobiet ostatecznie się rozchodzą, gdy Kevser decyduje się na ślub z członkiem potężnej i wpływowej familii Kyrymly, wkraczając odważnie w zupełnie nowy świat. Świeżo upieczona matka nazywa swojego nowonarodzonego syna imieniem ukochanego ojca. Rodzinna sielanka kończy się błyskawicznie, ponieważ bogaty mąż umiera, a samotna wdowa zapada na nieuleczalną chorobę. Tuż przed swoim odejściem błaga Seher o zaopiekowanie się jej pięcioletnim synkiem. Po tragicznym zgonie schorowanej siostry mały chłopiec trafia pod skrzydła bezlitosnego i surowego Yamana. Zdeterminowana ciotka robi absolutnie wszystko, aby wyciągnąć malucha z rąk potężnego biznesmena.

Na małym ekranie możemy regularnie podziwiać następujące gwiazdy telewizyjne:

Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w surowego Yamana

Sıla Türkoğlu w trudnej roli zdeterminowanej Seher

Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa

Gülderen Güler odgrywająca postać Kiraz

Melih Özkaya jako przystojny komisarz Ali

Tolga Pancaroglu występujący w roli Ziyi

İpek Arkan jako dociekliwa policjantka Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin czyli rodzona siostra Duygu