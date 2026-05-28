Panna młoda, odcinek 119. Hancer rozważa ciążę i znów kłóci się z Beyzą

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji w styczniu 2026 roku, zastępując "Miłość i nadzieję". Produkcja powstała w Turcji dwa lata wcześniej. Co wydarzy się w najnowszym, 119. odcinku? Przedstawiamy streszczenie zbliżających się wydarzeń.

"Panna młoda" odc. 119 - Derya namawia Hancer na ciążę, a Tayyar realizuje plan

W 119. odcinku serialu "Panna młoda" Derya będzie namawiać Hancer do zajścia w ciążę. Dziewczyna poczuje ukłucie zazdrości na widok ubranek, które kupił Cihan. Tymczasem Melih będzie rozglądał się za odpowiednią narzeczoną, a Tayyar zacznie wcielać w życie swój mroczny plan. Hancer po raz kolejny wda się też w ostrą kłótnię z Beyzą.

"Panna młoda" - ile odcinków ma turecki serial i kiedy będzie finał?

"Panna młoda" to długa turecka produkcja. Obecnie liczy ona trzy sezony i 325 odcinków, z których każdy trwa po około dwie godziny. W polskiej telewizji zostaną one podzielone, co oznacza, że liczba epizodów ulegnie podwojeniu. Ponieważ emisja w Turcji nadal trwa, ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Widzowie w Polsce mogą spodziewać się wieloletniej przygody z Cihanem i Hancer.

Obsada "Panny młodej" - kogo zobaczymy w rolach głównych?

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin