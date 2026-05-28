Panna młoda, odcinek 119. Hancer rozważa ciążę i znów kłóci się z Beyzą

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji w styczniu 2026 roku, zastępując "Miłość i nadzieję". Produkcja powstała w Turcji dwa lata wcześniej. Co wydarzy się w najnowszym, 119. odcinku? Przedstawiamy streszczenie zbliżających się wydarzeń.
"Panna młoda" odc. 119 - Derya namawia Hancer na ciążę, a Tayyar realizuje plan
W 119. odcinku serialu "Panna młoda" Derya będzie namawiać Hancer do zajścia w ciążę. Dziewczyna poczuje ukłucie zazdrości na widok ubranek, które kupił Cihan. Tymczasem Melih będzie rozglądał się za odpowiednią narzeczoną, a Tayyar zacznie wcielać w życie swój mroczny plan. Hancer po raz kolejny wda się też w ostrą kłótnię z Beyzą.
"Panna młoda" - ile odcinków ma turecki serial i kiedy będzie finał?
"Panna młoda" to długa turecka produkcja. Obecnie liczy ona trzy sezony i 325 odcinków, z których każdy trwa po około dwie godziny. W polskiej telewizji zostaną one podzielone, co oznacza, że liczba epizodów ulegnie podwojeniu. Ponieważ emisja w Turcji nadal trwa, ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Widzowie w Polsce mogą spodziewać się wieloletniej przygody z Cihanem i Hancer.
Obsada "Panny młodej" - kogo zobaczymy w rolach głównych?
Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin