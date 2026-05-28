Panna młoda, odcinek 119. Hancer rozważa ciążę i znów kłóci się z Beyzą

Kasia Kowalska
2026-05-28 11:33

Turecki serial "Panna młoda" opowiada o młodej Hancer, która wcześnie straciła rodziców i musiała radzić sobie sama. Aby sfinansować leczenie brata, decyduje się na propozycję zamożnej rodziny i poślubia Cihana. Zaaranżowany związek z czasem przeradza się w prawdziwe uczucie. Co wydarzy się w 119. odcinku telenoweli, który zadebiutuje w telewizji w środę, 10 czerwca? Przedstawiamy szczegóły.

Zbliżenie na twarz Hancer (Talya Çelebi), głównej bohaterki tureckiego serialu „Panna młoda", z pół-upiętymi ciemnymi włosami i wyrazem zamyślenia, patrząca w prawo. Ma na sobie delikatne kolczyki i naszyjnik. Więcej o losach Hancer na stronie Super Seriale.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Zbliżenie na twarz Hancer (Talya Çelebi), głównej bohaterki tureckiego serialu „Panna młoda”, z pół-upiętymi ciemnymi włosami i wyrazem zamyślenia, patrząca w prawo. Ma na sobie delikatne kolczyki i naszyjnik. Więcej o losach Hancer na stronie Super Seriale.

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji w styczniu 2026 roku, zastępując "Miłość i nadzieję". Produkcja powstała w Turcji dwa lata wcześniej. Co wydarzy się w najnowszym, 119. odcinku? Przedstawiamy streszczenie zbliżających się wydarzeń.

"Panna młoda" odc. 119 - Derya namawia Hancer na ciążę, a Tayyar realizuje plan

W 119. odcinku serialu "Panna młoda" Derya będzie namawiać Hancer do zajścia w ciążę. Dziewczyna poczuje ukłucie zazdrości na widok ubranek, które kupił Cihan. Tymczasem Melih będzie rozglądał się za odpowiednią narzeczoną, a Tayyar zacznie wcielać w życie swój mroczny plan. Hancer po raz kolejny wda się też w ostrą kłótnię z Beyzą.

"Panna młoda" - ile odcinków ma turecki serial i kiedy będzie finał?

"Panna młoda" to długa turecka produkcja. Obecnie liczy ona trzy sezony i 325 odcinków, z których każdy trwa po około dwie godziny. W polskiej telewizji zostaną one podzielone, co oznacza, że liczba epizodów ulegnie podwojeniu. Ponieważ emisja w Turcji nadal trwa, ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Widzowie w Polsce mogą spodziewać się wieloletniej przygody z Cihanem i Hancer.

Obsada "Panny młodej" - kogo zobaczymy w rolach głównych?

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
