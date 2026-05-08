M jak miłość, odcinek 1932: Aneta przestanie się litować nad Kasią. Wygarnie jej, że ma dosyć ukrywania prawdy o dziecku Jakuba - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Im bardziej Kasia w 1932 odcinku "M jak miłość" będzie pogrążała się w swoich kłamstwa, oszukując Mariusza, że Zosia jest jego dzieckiem, ukrywając też prawdę przed Jakubem, tym większe dopadną ją wyrzuty sumienia. I strach przed tym, że ktoś ją wyda. Bo już nie tylko szantażystka Anka Sokołowska (Katarzyna Russ) będzie dla niej zagrożenie.

Od kiedy Aneta dowiedziała się o zamianie wyników testu na ojcostwo, jest kolejną osobą, która zna tajemnicę Kasi i wcale nie boi się jej szantażu, że zabije się, jeśli przyjaciółka na nią doniesie.

Zobacz też: M jak miłość. Kasia w pułapce kłamstw i szantażu Sowińskiego w następnym sezonie! Od niego będzie zależało, kiedy Jakub i Mariusz poznają prawdę o córce - ZDJĘCIA

Mariusz zauważy podejrzane zachowanie Kasi w 1932 odcinku "M jak miłość"

Zachowanie Kasi w 1932 odcinku "M jak miłość" zrobi się na tyle podejrzane, że Mariusz dojdzie do wniosku, że żona ukrywa przed nim jakieś kłopoty. Jednak każda próba wydobycia z niej odpowiedzi, co się dzieje, spełznie na niczym. Sanocki nie będzie miał pojęcia, że Kasia zbudowała ich życie, "idealną" rodzinę na kłamstwie i teraz jest w potrzasku. Kiedy mąż zwróci Kasi uwagę na to, że nerwowo reaguje nawet na dźwięk telefonu, ona oszuka ukochanego, że nie może dojść do siebie po ostatniej chorobie.

Aneta w 1932 odcinku "M jak miłość" wygarnie Kasi, że zjadają ją wyrzuty sumienia

W tajemnicy przed Mariuszem w 1932 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Anety, by upewnić się, że ma Chodakowską po swojej stronie. Przyjaciółka od razu wyczuje, że z Kasią nie jest najlepiej. Nawet w jej głosie usłyszy lęk przed tym, co może nastąpić w każdej chwili.

- Zjadają cię wyrzuty sumienia. To zrozumiałe. Kiedy możemy się spotkać? Dzisiaj wieczorem? - Aneta zacznie naciskać na Kasię, żeby raz na zawsze pozbyć się ciężaru, który tak jej doskwiera.

- Nie, nie, wiesz co Mariusz wyjeżdża w przyszłym tygodniu, to może wtedy będziemy mogły spokojnie porozmawiać... Aneta, ale ty....

- Nie, nic nikomu nie powiedziałam. Nawet Olkowi. Ale szczerze? Ja już nie mam siły tego dźwigać na swoich barkach. Jestem na ciebie taka wściekła, że mogłabym cię udusić! Z drugiej strony rozumiem, przez jakie piekło przechodzisz. Dlatego uważam, że im szybciej to załatwisz, tym lepiej. Szczególnie dla ciebie... - Aneta nie będzie przebierała w słowach, lecz nie usłyszy odpowiedzi.

Chociaż Aneta w 1932 odcinku "M jak miłość" nie wyda Kasi przed Mariuszem, to na pewno tak tego nie zostawi. Aż do finału sezonu przed przerwą wakacyjną tajemnica Kasi o prawdziwym ojcu jej dziecka będzie bezpieczna...

M jak miłość. Marcin nie ulegnie szefowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.