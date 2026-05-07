M jak miłość. Kasia w pułapce kłamstw i szantażu Sowińskiego w następnym sezonie! Od niego będzie zależało, kiedy Jakub i Mariusz poznają prawdę o córce - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-05-07 11:03

Dopiero następny sezon "M jak miłość" przyniesie odpowiedź na pytanie, czy i kiedy Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) i Mariusz (Mateusz Mosiewicz) dowiedzą się, że Kasia (Paulina Lasota) cały czas ich oszukuje, bo to Karski jest ojcem jej córki Zosi. To już pewne, że do finału sezonu "M jak miłość", który nastąpi w poniedziałek, 25 maja 2026 r., nic się nie wyda. Ale tajemnicę Kasi pozna też dyrektor klinki, Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk), który wykorzysta ją do szantażu. Na planie "M jak miłość" powstają właśnie nowe odcinki kolejnego sezonu i sporo się dzieje w wątku Kasi, jej mężów i Sowińskiego. Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA.

Kiedy w "M jak miłość" Jakub i Mariusz dowiedzą się, że ojcem córki Kasi jest Karski?

Koniec sezonu "M jak miłość" w 1936 odcinku nie rozstrzygnie, czy i kiedy Jakub i Mariusz poznają wreszcie prawdę, że Kasia zamieniła wyniki testów na ojcostwo, że to nie Sanocki, lecz Karski jest ojcem Zosi. Co więcej, w ostatnim odcinku przed wakacjami ta trójka bohaterów wcale się nie pojawi. Dlaczego?

Bo ich wątek w tym sezonie skończy się już w 1935 odcinku, którego emisja będzie we wtorek, 19.05.2026, a więc tydzień przed finałem. To właśnie wtedy pilnie strzeżony sekret Kasi pozna przypadkiem Aleksander Sowiński i bezwzględnie wykorzysta tę wiedzę przeciwko lekarce. Mało tego, dyrektor kliniki zacznie też knuć z szantażystka Kasi, Anką Sokołowską (Katarzyna Russ), którą wypatrzy przed kliniką i sprytnie ją podejdzie. 

Jednak dopiero w następnym sezonie "M jak miłość" widzowie poznają odpowiedź na najbardziej dręczące pytanie - w jakich okolicznościach Jakub i Mariusz odkryją kłamstwo Kasi, przejrzą na oczy i zorientują się, że ukochana kobieta oszukuje ich od dnia, w którym poznała wynik testu DNA na ojcostwo i zyskała pewność, że urodzi dziecko Karskiego.

Co się wydarzy w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Tymczasem doniesienia z planu "M jak miłość" wskazują jednoznacznie, że w następnym sezonie Kasia uwikła się jeszcze bardziej w swoje kłamstwa, że Sowiński będzie ją trzymał w szachu! I posunie się jeszcze dalej, żeby prawda o córce nie zniszczyła jej małżeństwa z Mariuszem i by Jakub nie chciał jej odebrać dziecka! Bo to jest niemal pewne, że kiedy Karski dowie się, że jest ojcem Zosi, nie odpuści i zapragnie ją wychowywać. W końcu od zawsze marzył o tym, żeby mieć dziecko z Kasią! 

Krzysztof Kwiatkowski i Paulina Lasota cały czas kręcą nowe odcinki "M jak miłość", które widzowie zobaczą w TVP późną jesienią. Oczywiście nie mogą zbyt wiele ujawnić, ale już sam fakt, że Jakub i Kasia nagrywają wspólne sceny z Mariuszem i Sowińskim jest najlepszym dowodem na to, że w tym wątku jeszcze sporo będzie się działo. 

"Mocna aktorska reprezentacja pozdrawia gorąco z planu @mjakmilosc.official 🔥🔥🔥" - napisał Kwiatkowski na swoim profilu na Instagramie. 

