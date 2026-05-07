M jak miłość, odcinek 1932: Mariusz wyciągnie z Anety, co Kasia przed nim ukrywa? Tak się z tego wykręci, żeby ją dalej kryć - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Wyrzuty sumienia nie dadzą Kasi spokoju w 1932 odcinku "M jak miłość"! Nie odważy się przyznać Mariuszowi, że Zosia jest córką Jakuba, że zamieniła wyniki testu na ojcostwo, żeby Karski dał jej rozwód i mogli zacząć nowe życie razem. Tajemnicy Kasi nadal będzie strzegła też Aneta, która dojdzie do wniosku, że nie może dłużej dźwigać tego ciężaru. Zacznie naciskać na przyjaciółkę, żeby wyjawiła Mariuszowi i Jakubowi sekret, który tak ją dręczy. Jednak Kasia nie dopuści w ogóle takiej możliwości...

Mariusz w 1932 odcinku "M jak miłość" zauważy, że Kasię coś dręczy

Życie Kasi u boku Mariusza w 1932 odcinku "M jak miłość" stanie się powoli nie do zniesienia. Będzie musiała robić dobrą minę do złej gry, udając przed mężem, że nic jej nie jest. Tyle że Sanocki nie da się tak łatwo oszukać i zacznie coś podejrzewać. Szczególnie po tym jak Kasia nerwowo zareaguje na wizytę pijanego sąsiada o poranku.

- Kasiu, co się dzieje? Przecież widzę, że ostatnio jesteś taka nerwowa? Reagujesz tak na każdy dzwonek, na każdy telefon... Kasiu, obronię cię. Ciebie i naszą córeczkę. Przed całym światem. Jesteście dla mnie najważniejsze. Przecież widzę, że coś cię dręczy... - Mariusz zapewni Kasię, że może się czuć przy nim bezpieczna. Ale na niewiele się to zda.

- To chyba osłabienie po chorobie.Jakoś nie mogę dojść do siebie. Źle śpię. Ale przejdzie... - roztrzęsiona Kasia szybko zakończy rozmowę.

Czy Aneta w 1932 odcinku "M jak miłość" powie Mariuszowi, że Kasia go oszukuje, a ojcem ich córki jest Jakub?

Zdesperowany Mariusz w 1932 odcinku "M jak miłość" zaczai się na Anetę przed kliniką, licząc na to, że przyjaciółka Kasi wie coś więcej, że naprowadzi go na właściwy trop, czym się tak zadręcza jego ukochana. Chodakowska jako jedyna zna tajemnicę Kasi, wie o zamianie wyników testu na ojcostwo, o tym, że to Jakub jest ojcem Zosi. Ale nie wyda Kasi przed Mariuszem.

- Czekałem na ciebie...

- A coś się stało?

- Chciałem chwilę porozmawiać. Chodzi o Kasię. Ma jakieś kłopoty i nie chce mi o nich powiedzieć. Nie chcę o tym rozmawiać za jej plecami, ale przyjaźnicie się... Może porozmawiaj z nią? Bo chyba potrzebuje pomocy...

- Wiesz co, może ona jest po prostu osłabiona po tej chorobie?

- To prawda. Słabo śpi i nie ma apetytu. Ale ja widzę, że chodzi jeszcze o coś innego. Coś, co ją zżera od środka i nie chce mi powiedzieć co. A ja bym zrobił dla niej wszystko. Dlatego pomyślałem, że może przyda jej się rozmowa z przyjaciółką. Zwierzy ci się, ufa ci...

- Wiesz co, my się z Kaśką przyjaźnimy od lat i rozmawiamy bardzo często. Na różne tematy, ale jeżeli ją coś tak naprawdę trapi, to myślę, że powinna przyjść z tym do mnie sama. I nie ma sensu na nią naciskać... - Aneta w 1932 odcinku "M jak miłość" dochowa sekretu Kasi, pozwoli na to, żeby ona sama przyznała się Mariuszowi i Jakubowi do kłamstwa w sprawie ojca Zosi.

M jak miłość. Marcin nie ulegnie szefowej